Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 56 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 13 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 13 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
El sábado 13 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El domingo 14 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 15 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El martes 16 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El miércoles 17 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El jueves 18 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
Juneteenth 19 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
LA NACION
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