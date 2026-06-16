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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de junio
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de junio Godofredo A. Vásquez - AP

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el martes 16 de junio la temperatura rondará entre 56 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 12 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 12 mph, Oestesuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El martes 16 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 17 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 18 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

Juneteenth 19 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El sábado 20 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 21 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El lunes 22 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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