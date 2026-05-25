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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de mayo
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de mayo Unsplash / Lerone Pieters

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que memorial day 25 de mayo la temperatura rondará entre 52 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 13 mph, Oestesuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 2%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

Memorial Day 25 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 26 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 27 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 16 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 28 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 29 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 30 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 31 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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