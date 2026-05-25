Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de mayo

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que memorial day 25 de mayo la temperatura rondará entre 52 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 6 a 13 mph, Oestesuroeste

: 6 a 13 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 26 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 27 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 16 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 28 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 29 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 30 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 31 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.