Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el lunes 27 de abril la temperatura rondará entre 51 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de llovizna, luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de llovizna, luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 3 a 10 mph, Oestenoroeste

: 3 a 10 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: ligera probabilidad de llovizna, luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El lunes 27 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de llovizna, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego ligera probabilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 28 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 29 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 30 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 1 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.