Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el lunes 27 de abril la temperatura rondará entre 51 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de llovizna, luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 8%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de llovizna, luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 10 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 8%
- Pronóstico: ligera probabilidad de llovizna, luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
El lunes 27 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de llovizna, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego ligera probabilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 8%.
El martes 28 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 29 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 30 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 1 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 2 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 3 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
LA NACION
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