LA NACION

Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril Gregory Bull - AP

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el lunes 27 de abril la temperatura rondará entre 51 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de llovizna, luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de llovizna, luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 10 mph, Oestenoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 8%
  • Pronóstico: ligera probabilidad de llovizna, luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El lunes 27 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de llovizna, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego ligera probabilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 28 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 29 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 30 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 1 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 2 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 3 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
LA NACION
Más leídas
  1. Hacía maniobras peligrosas sin patente en la ruta 11 y le quitaron la licencia de conducir
    1

    Hacía maniobras peligrosas sin patente en la ruta 11 y le quitaron la licencia de conducir

  2. Echaron a la directora del Teatro La Fenice de Venecia por sus dichos a LA NACION
    2

    Revuelo en Italia: echaron a la directora del Teatro La Fenice de Venecia por sus dichos a LA NACION

  3. Los Pumitas "federales" debutan en el Rugby Championship: qué objetivo buscan en Sudáfrica
    3

    El debut de Los Pumitas en el Rugby Championship M-20, con una marcada impronta federal

  4. Aviones privados, bolsos y propiedades en Miami: obras públicas y transporte, dos sillas calientes que una vez más quedaron en medio de la polémica
    4

    Aviones privados, bolsos y propiedades en Miami: obras públicas y transporte, dos sillas calientes que una vez más quedaron en medio de la polémica