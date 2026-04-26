Deuda estudiantil y costo de vida en California: por qué jóvenes se mudan a estados más baratos

California atraviesa una crisis de asequibilidad que impulsa a varios jóvenes a marcharse en busca de mejores oportunidades. Los altos costos de los productos básicos generan complicaciones en la vida de los estudiantes y muchos ven la mudanza como única solución, tal y como lo reveló un estudio reciente que contempla la última década en el Estado Dorado.

Por qué miles de jóvenes dejan California por deuda estudiantil, alquileres y alto costo de vida

Un análisis realizado por el California Policy Lab (CPL) rastreó de forma anónima a millones de hogares entre 2016 y 2025 para determinar los diversos motivos por los que tantos residentes optan por abandonar el estado. El informe reveló que quienes se van suelen ser aquellos que se sienten financieramente “asfixiados”.

Las deudas de los jóvenes en California suelen ser de prácticamente el doble que en otros estados / Unsplash

Los jóvenes que deciden mudarse tienen, en promedio, una deuda estudiantil de US$10.990, lo que representa el doble de lo que adeudan sus vecinos de otros estados, quienes promedian 5481 dólares. Esta diferencia de costos adicionales en préstamos educativos actúa como un disparador para la migración, debido a los obstáculos para costear la vida en ciudades como Los Ángeles o San Francisco.

Para quienes sufren por el costo de la vida, la mudanza fuera del estado ofrece mejoras financieras notables y los ciudadanos suelen trasladarse a vecindarios donde los costos mensuales de vivienda son US$672 menores en promedio. Aunque los salarios en los nuevos destinos suelen ser un 8% más bajos, el ahorro en gastos les es beneficioso.

El costo del combustible también es un factor determinante. Un estudio publicado el pasado mes de marzo por la organización AAA indicó que California se mantiene como el estado más caro del país norteamericano en ese sentido, al tener precios que rondan los US$4,81 por galón.

Los estados que más reciben a quienes dejan California: Nevada, Idaho, Oregon y Arizona

Los datos del CPL muestran que la proximidad geográfica a California es un factor determinante que tienen en consideración los jóvenes a la hora de mudarse. Nevada se posiciona como el destino número uno al recibir anualmente a 81 californianos netos por cada 10.000 residentes. A este le siguen de cerca sitios como Idaho, Oregon y Arizona.

La empresa de mudanzas PODS reveló el año pasado que California es el sitio con mayor cantidad de personas que toman la decisión de partir a raíz de los costos de vida. De las 20 ciudades más abandonadas por los estadounidenses, siete están en el Estado Dorado.

Qué pasa con las finanzas de quienes abandonan California, según California Policy Lab

El CPL afirmó que, siete años después de haber dejado el Estado Dorado, los antiguos residentes tienen un 48% más de probabilidades de ser propietarios de una vivienda en comparación con aquellos que se quedaron. A diferencia de California, en otras regiones del país norteamericano la compra de una casa es más factible para los jóvenes.

La organización Federal Student Aid ayuda a los estudiantes a pagar sus deudas / Unsplash Unsplash

Esto se debe a que el valor de las propiedades en otros estados es, en promedio, US$396 mil menor al de California. Por eso, mudarse aparece como una alternativa para quienes buscan estabilidad.