Dónde entregan comida gratis en California esta semana de abril 2026

La entrega de comida gratis continúa en diferentes localidades de California durante la última semana de abril. Diversas organizaciones coordinan operativos en iglesias, escuelas y centros comunitarios para facilitar el acceso a productos básicos.

Mapa de puntos con alimentos gratuitos en California

La asistencia estará impulsada por bancos de alimentos regionales y organizaciones asociadas que sostienen programas para familias, adultos mayores y personas con ingresos limitados. En varios casos, la modalidad será por orden de llegada y hasta agotar existencias.

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Los calendarios del Central California Food Bank (CCFB) y FIND Food Bank muestran que las entregas serán:

Lunes 27 de abril

Indio : FIND Regional Food Bank (83775 Citrus Ave), de 7 a 8.30 hs.

: FIND Regional Food Bank (83775 Citrus Ave), de 7 a 8.30 hs. Mecca : North Shore Community Park (99480 70th Ave), de 16 a 18 hs.

: North Shore Community Park (99480 70th Ave), de 16 a 18 hs. Selma : First Christian Church (1701 Whitson St), de 8 a 10 hs.

: First Christian Church (1701 Whitson St), de 8 a 10 hs. Laton : Shrine of Our Lady of Fatima (20855 S Fatima Ave), de 9 a 11 hs.

: Shrine of Our Lady of Fatima (20855 S Fatima Ave), de 9 a 11 hs. Coalinga : Westside Family Services (160 Elm Ave), de 9 a 12 hs.

: Westside Family Services (160 Elm Ave), de 9 a 12 hs. Fresno : Fellowship Missionary Baptist (2529 E Belmont Ave), de 10 a 13 hs.

: Fellowship Missionary Baptist (2529 E Belmont Ave), de 10 a 13 hs. Madera : Madera Clearview Outreach (331 S D St), de 10 a 12 hs.

: Madera Clearview Outreach (331 S D St), de 10 a 12 hs. Porterville : Porterville College (100 E. College), de 10 a 12 hs.

: Porterville College (100 E. College), de 10 a 12 hs. Orange Cove : Iglesia El Buen Pastor (863 11th St), de 10.30 a 12.30 hs.

: Iglesia El Buen Pastor (863 11th St), de 10.30 a 12.30 hs. Traver : Traver (K-CAPS) (3957 Kitchner Dr), de 14.30 a 17 hs.

: Traver (K-CAPS) (3957 Kitchner Dr), de 14.30 a 17 hs. Fresno: The Fresno Center (4879 E Kings Canyon Rd), de 15 a 17 hs.

Martes 28 de abril

Anza : Anza Electric Co-Op (58470 CA-371), de 9 a 11 hs.

: Anza Electric Co-Op (58470 CA-371), de 9 a 11 hs. Desert Hot Springs : Cabot Yerxa Elementary (67076 Desert View Ave), de 16 a 18 hs.

: Cabot Yerxa Elementary (67076 Desert View Ave), de 16 a 18 hs. Selma : Selma Enhancement (2301 Selma St), de 8 a 10 hs.

: Selma Enhancement (2301 Selma St), de 8 a 10 hs. Fresno : Sequoia Spanish Seventh Day Adventist (4867 E Fillmore Ave), de 9 a 11.30 hs.

: Sequoia Spanish Seventh Day Adventist (4867 E Fillmore Ave), de 9 a 11.30 hs. North Fork : Grace Community Church (56442 Road 200), de 9 a 12 hs.

: Grace Community Church (56442 Road 200), de 9 a 12 hs. Cutler : Open Gate Ministries (12588 Ave. 407, St. Mary’s Catholic Church), de 9 a 11 hs.

: Open Gate Ministries (12588 Ave. 407, St. Mary’s Catholic Church), de 9 a 11 hs. Riverdale: Lanare Community Center (20620 S Grantland Ave), de 10 a 12 hs.

Miércoles 29 de abril

Mecca : Mecca Elementary (65250 Coahuilla St.), de 16 a 18 hs.

: Mecca Elementary (65250 Coahuilla St.), de 16 a 18 hs. Fresno (mercado fijo): First Fruits Market (2025 E Dakota Ave) abre de 8.30 a 14.30 hs. En este sitio, las personas pueden elegir sus propios productos frescos y de despensa en un entorno similar a un supermercado.

Jueves 30 de abril

Palm Desert : Palm Desert High School (74910 Aztec Rd.), de 16 a 17.30 hs.

: Palm Desert High School (74910 Aztec Rd.), de 16 a 17.30 hs. Reedley : Miracles in the Community - MICA (659 E Dinuba Ave), de 9 a 12 hs.

: Miracles in the Community - MICA (659 E Dinuba Ave), de 9 a 12 hs. Corcoran : Seventh-Day Adventist Church (1320 Norboe Ave), de 9.30 a 11.30 hs.

: Seventh-Day Adventist Church (1320 Norboe Ave), de 9.30 a 11.30 hs. Fresno: West Fresno Family Resource Center (1825 S Delno Ave), de 12.30 a 14.30 hs.

En California, hay puntos fijos y móviles donde se reparten alimentos gratis (FB FIND Food Bank)

Qué productos se entregan y qué requisitos pueden solicitar

Los alimentos distribuidos suelen incluir frutas, verduras, lácteos, carnes y huevos, junto con productos envasados como cereales, pastas, legumbres y conservas. En algunos casos también se entregan alimentos congelados o preparados.

El acceso a estos operativos es generalmente abierto, aunque algunos puntos pueden requerir documentación. Entre los requisitos posibles se encuentran identificación, comprobante de domicilio o información sobre el grupo familiar.

Se recomienda asistir con anticipación, ya que la entrega suele finalizar cuando se completa la disponibilidad del día. Las cantidades pueden variar según el lugar y la demanda.

Diversas organizaciones ofrecen un calendario detallado sobre la distribución de comida gratis en California Allison Dinner - FR171780 AP

Alcance de la asistencia alimentaria en California

El sistema de ayuda alimentaria no se limita a la distribución directa. También incluye orientación para acceder a programas estatales como CalFresh, WIC o iniciativas estacionales como Summer EBT.

Existen además puntos de entrega en instituciones educativas y programas de recuperación de alimentos, que permiten redistribuir productos aptos para consumo que de otro modo serían descartados.

Como complemento, algunas organizaciones ofrecen información sobre seguridad alimentaria, lo que incluye el uso adecuado de productos con fechas impresas. Esto contribuye a reducir el desperdicio y optimizar el aprovechamiento de los alimentos disponibles.