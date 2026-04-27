Dónde entregan comida gratis en California esta semana de abril 2026
Un repaso por los puntos de distribución de alimentos sin costo en distintas ciudades, con horarios, direcciones y modalidades de acceso
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La entrega de comida gratis continúa en diferentes localidades de California durante la última semana de abril. Diversas organizaciones coordinan operativos en iglesias, escuelas y centros comunitarios para facilitar el acceso a productos básicos.
Mapa de puntos con alimentos gratuitos en California
La asistencia estará impulsada por bancos de alimentos regionales y organizaciones asociadas que sostienen programas para familias, adultos mayores y personas con ingresos limitados. En varios casos, la modalidad será por orden de llegada y hasta agotar existencias.
Los calendarios del Central California Food Bank (CCFB) y FIND Food Bank muestran que las entregas serán:
Lunes 27 de abril
- Indio: FIND Regional Food Bank (83775 Citrus Ave), de 7 a 8.30 hs.
- Mecca: North Shore Community Park (99480 70th Ave), de 16 a 18 hs.
- Selma: First Christian Church (1701 Whitson St), de 8 a 10 hs.
- Laton: Shrine of Our Lady of Fatima (20855 S Fatima Ave), de 9 a 11 hs.
- Coalinga: Westside Family Services (160 Elm Ave), de 9 a 12 hs.
- Fresno: Fellowship Missionary Baptist (2529 E Belmont Ave), de 10 a 13 hs.
- Madera: Madera Clearview Outreach (331 S D St), de 10 a 12 hs.
- Porterville: Porterville College (100 E. College), de 10 a 12 hs.
- Orange Cove: Iglesia El Buen Pastor (863 11th St), de 10.30 a 12.30 hs.
- Traver: Traver (K-CAPS) (3957 Kitchner Dr), de 14.30 a 17 hs.
- Fresno: The Fresno Center (4879 E Kings Canyon Rd), de 15 a 17 hs.
Martes 28 de abril
- Anza: Anza Electric Co-Op (58470 CA-371), de 9 a 11 hs.
- Desert Hot Springs: Cabot Yerxa Elementary (67076 Desert View Ave), de 16 a 18 hs.
- Selma: Selma Enhancement (2301 Selma St), de 8 a 10 hs.
- Fresno: Sequoia Spanish Seventh Day Adventist (4867 E Fillmore Ave), de 9 a 11.30 hs.
- North Fork: Grace Community Church (56442 Road 200), de 9 a 12 hs.
- Cutler: Open Gate Ministries (12588 Ave. 407, St. Mary’s Catholic Church), de 9 a 11 hs.
- Riverdale: Lanare Community Center (20620 S Grantland Ave), de 10 a 12 hs.
Miércoles 29 de abril
- Mecca: Mecca Elementary (65250 Coahuilla St.), de 16 a 18 hs.
- Fresno (mercado fijo): First Fruits Market (2025 E Dakota Ave) abre de 8.30 a 14.30 hs. En este sitio, las personas pueden elegir sus propios productos frescos y de despensa en un entorno similar a un supermercado.
Jueves 30 de abril
- Palm Desert: Palm Desert High School (74910 Aztec Rd.), de 16 a 17.30 hs.
- Reedley: Miracles in the Community - MICA (659 E Dinuba Ave), de 9 a 12 hs.
- Corcoran: Seventh-Day Adventist Church (1320 Norboe Ave), de 9.30 a 11.30 hs.
- Fresno: West Fresno Family Resource Center (1825 S Delno Ave), de 12.30 a 14.30 hs.
Qué productos se entregan y qué requisitos pueden solicitar
Los alimentos distribuidos suelen incluir frutas, verduras, lácteos, carnes y huevos, junto con productos envasados como cereales, pastas, legumbres y conservas. En algunos casos también se entregan alimentos congelados o preparados.
El acceso a estos operativos es generalmente abierto, aunque algunos puntos pueden requerir documentación. Entre los requisitos posibles se encuentran identificación, comprobante de domicilio o información sobre el grupo familiar.
Se recomienda asistir con anticipación, ya que la entrega suele finalizar cuando se completa la disponibilidad del día. Las cantidades pueden variar según el lugar y la demanda.
Alcance de la asistencia alimentaria en California
El sistema de ayuda alimentaria no se limita a la distribución directa. También incluye orientación para acceder a programas estatales como CalFresh, WIC o iniciativas estacionales como Summer EBT.
Existen además puntos de entrega en instituciones educativas y programas de recuperación de alimentos, que permiten redistribuir productos aptos para consumo que de otro modo serían descartados.
Como complemento, algunas organizaciones ofrecen información sobre seguridad alimentaria, lo que incluye el uso adecuado de productos con fechas impresas. Esto contribuye a reducir el desperdicio y optimizar el aprovechamiento de los alimentos disponibles.
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