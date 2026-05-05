Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el martes 5 de mayo la temperatura rondará entre 53 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de lluvia ligera.
La probabilidad de precipitación de 20%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de lluvia ligera.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 10 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 20%
- Pronóstico: probabilidad leve de lluvia ligera
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 32%.
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El sábado 9 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 10 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 11 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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