Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de junio

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el martes 16 de junio la temperatura rondará entre 59 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 7 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 a 7 mph, Noroeste

: 1 a 7 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El martes 16 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 17 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 20 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 21 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: niebla aislada y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 22 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.