Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el jueves 30 de abril la temperatura rondará entre 47 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 12 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 12 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El jueves 30 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado, luego bancos de niebla. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 1 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: áreas de niebla, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado, luego bancos de niebla. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 2 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 3 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: bancos de niebla, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego bancos de niebla. Probabilidad de precipitación: 4%.
El lunes 4 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: bancos de niebla. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego bancos de niebla. Probabilidad de precipitación: 15%.
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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