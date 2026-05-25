Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de mayo

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que memorial day 25 de mayo la temperatura rondará entre 57 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Santa Ana



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Suroeste

: 0 a 10 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 26 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: llovizna aislada. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 27 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 28 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 29 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 30 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 31 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.