Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de julio

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 63 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Santa Ana



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Suroeste

: 0 a 10 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 6 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 7 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 8 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 9 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 10 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.