Cómo fue el operativo del ICE con inmigrantes detenidos en Pasadena que obligó a cerrar una escuela

Seis personas fueron detenidas por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un operativo migratorio realizado el miércoles en Pasadena, California, lo que provocó el cierre temporal de una escuela primaria cercana. Las autoridades de inmigración realizaron arrestos en una parada de colectivo ubicada en la intersección de Orange Grove Boulevard y Los Robles Avenue, durante la mañana del miércoles.

Seis inmigrantes fueron detenidos en una parada de colectivo en Pasadena

Un video, grabado por trabajadores de una sucursal de Winchell’s Donuts ubicada en Orange Grove Boulevard, se viralizó rápidamente entre los residentes de Pasadena. En las imágenes se vio la llegada de al menos cinco vehículos, entre autos y camionetas, utilizados por agentes del ICE. Los oficiales se acercaron a dos personas sentadas en un banco que esperaban el colectivo y las detuvieron.

Agentes del ICE capturaron a seis inmigrantes en Pasadena (Facebook/@YudiRobles)

Según indicó Fox 11, el establecimiento de donas es un punto de encuentro habitual para los trabajadores que se detienen a tomar café antes de comenzar su jornada laboral. La redada se llevó a cabo cerca de una escuela local, lo que llevó a las autoridades del establecimiento a cerrar sus puertas como medida de precaución, informó en un comunicado la Red Nacional de Jornaleros (Ndlon, por sus siglas en inglés).

“Los niños y maestros de la escuela primaria se encerraron en casa, buscando refugio del caos y la violencia que hombres armados y enmascarados han traído a su pacífica comunidad”, afirmó Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de Ndlon.

Cómo reaccionó la comunidad de Pasadena ante el operativo del ICE

Tras el operativo del ICE, en un comunicado, las autoridades de Pasadena expresaron su preocupación y tristeza por los acontecimientos. Además, aclararon que ni la administración municipal ni el Departamento de Policía participan en la aplicación de las leyes federales de inmigración civil, tampoco solicitan información sobre el estatus migratorio de las personas al responder a llamadas de servicio o al brindar servicios municipales.

Redada en Pasadena en los Robles y Orange Grove (@Angelica Yaadira)

Detallaron que la aplicación de las leyes migratorias corresponde al gobierno federal, y no a los estatales o municipales. “Nuestro enfoque y prioridad seguirán siendo la aplicación de las leyes estatales y locales para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestra diversa comunidad. Conozca sus derechos. Visite la Oficina de Asuntos Inmigrantes del Condado de Los Ángeles para obtener enlaces a organizaciones y líneas directas de apoyo migratorio locales y nacionales, y compártalas con quien las necesite”, aseguraron desde la ciudad.

Horas después del operativo, Ndlon realizó una vigilia “para denunciar los continuos abusos y ataques contra los inmigrantes” y “para exigir que el ICE se mantenga fuera de nuestros barrios y los líderes locales rechacen las políticas de detención, deportación y miedo”. Según indicó ABC7, alrededor de 150 personas asistieron a la protesta.

Janice Hahn, presidenta de la junta directiva del Metro, se refirió al operativo del miércoles y afirmó que el modo en que el ICE ejecuta las redadas “aterroriza a la gente”, y agregó: “Ya vimos niños que no van a la escuela, gente que evita ir de compras, a la iglesia e incluso ir a trabajar. No me sorprendería que, después de que la gente lea sobre este incidente, veamos que más personas evitan usar el Metro. Esto no está bien. El miedo que están propagando está causando un profundo daño en nuestras comunidades”.

Las autoridades de Pasadena publicaron un comunicado sobre la redada X/@PasadenaGov

Hahn indicó que solicitó al personal de Metro un informe sobre el protocolo en caso de que agentes del ICE ingresen a un colectivo o tren. “Sé que las opciones serán limitadas, pero quiero que Metro haga todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a nuestros pasajeros”, afirmó.

Hasta el momento, la policía migratoria no emitió declaraciones oficiales sobre el operativo: “Los oficiales y agentes del ICE están en las calles todos los días, priorizando la seguridad pública al localizar, arrestar y expulsar de nuestros vecindarios a delincuentes extranjeros y personas que violan las leyes de inmigración. Todos los extranjeros que violen la ley de inmigración estadounidense pueden ser arrestados, detenidos y, si se determina su deportación por orden judicial, expulsados ​​del país”, afirmaron las autoridades a NBC4.