Así funciona en el aeropuerto de Dallas la nueva tecnología de la CBP para “evaluar” ciudadanos: los detalles

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció el funcionamiento del sistema de Procesamiento Mejorado de Pasajeros (EPP, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW, por sus siglas en inglés). Esta medida busca agilizar la llegada internacional de los viajeros durante el verano.

Los detalles de la implementación del EPP en Texas

La medida fue informada por la agencia en un evento realizado en el Aeropuerto DFW en mayo de este año. Allí, la Comisionada Ejecutiva Adjunta Interina de la CBP informó la implementación del EPP para acelerar los procesos en plena temporada de verano.

El EPP se implementó en el marco de las vacaciones de verano y el próximo Mundial de Fútbol 2026 que se celebra ern EE.UU. U.S. Customs and Border Protection

“La CBP se compromete a mejorar la seguridad nacional y agilizar los viajes legales”, aseguró Diane J. Sabatino, la Comisionada de la CBP, según consignó el sitio web de la agencia. “Mediante el uso de tecnologías avanzadas y aplicaciones móviles, estamos transformando las inspecciones en los aeropuertos en un proceso fluido y sin contacto”, agregó.

El nuevo sistema también se implementa en el marco del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en 11 ciudades de Estados Unidos el próximo año. De acuerdo con la agencia, se prevén al menos a 10 millones de visitantes internacionales en los siguientes dos años.

El sistema se busca implementar en el Mundial de Futbol 2026, que prevé contar con más de 10 millones de viajeros Shutterstock

Durante el año fiscal 2024, ingresaron más de 420 millones de viajeros a Estados Unidos. Esto representa un aumento del 6,6% en comparación al año anterior.

Otras tecnologías presentadas en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth

Además del EPP, el Aeropuerto Internacional de Dallas contará con otras innovaciones tecnológicas para agilizar los trámites aeroportuarios. Entre ellos se encuentran:

Sistema de Entrada Fronteriza Sin Interrupciones (SBE): permite a los miembros de Global Entry completar su proceso de inspección sin problemas o interacción con un oficial de la CBP.

permite a los miembros de Global Entry completar su proceso de inspección sin problemas o interacción con un oficial de la CBP. NEXUS: este programa está diseñado para agilizar los trámites ante la CBP para viajeros confiables y verificados en 12 puntos fronterizos terrestres y ocho aeropuertos canadienses.

En qué consiste el EPP y cómo funciona

El Procesamiento Mejorado de Pasajeros es un sistema que acelera la revisión de ciudadanos estadounidenses que ingresan a EE.UU. a través de tecnología avanzada de comparación facial, software biométrico y tecnología de captura automática.

El sistema cuenta con tecnología avanzada de comparación facial, software biométrico para capturar la foto del viajero y compararla con registros de la CBP CBP

Cuando el usuario llegue al área de inspección del aeropuerto, las cámaras operadas por oficiales de la CBP capturan su foto. En segundos, el sistema compara la imagen en vivo con las fotos que ya posee en su base de datos.

De esta manera, los trámites migratorios al llegar a un aeropuerto son más rápidos y sin contacto. Sin embargo, las personas que prefieran no utilizar este sistema pueden solicitar estar en contacto con los oficiales de la CBP. Para ello, deben notificar a un oficial y seguir el proceso de ingreso estándar.

En qué aeropuertos se encuentra disponible el EPP

El EPP se implementó por el momento en al menos nueve aeropuertos, contando el de Dallas-Fort Worth. Estos son: