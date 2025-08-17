Así funciona en el aeropuerto de Dallas la nueva tecnología de la CBP para “evaluar” ciudadanos: los detalles
El sistema, que ya funciona en el estado de Texas, también se encuentra disponible en aeropuertos de California y Florida; para qué sirve
- 4 minutos de lectura'
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció el funcionamiento del sistema de Procesamiento Mejorado de Pasajeros (EPP, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW, por sus siglas en inglés). Esta medida busca agilizar la llegada internacional de los viajeros durante el verano.
Los detalles de la implementación del EPP en Texas
La medida fue informada por la agencia en un evento realizado en el Aeropuerto DFW en mayo de este año. Allí, la Comisionada Ejecutiva Adjunta Interina de la CBP informó la implementación del EPP para acelerar los procesos en plena temporada de verano.
“La CBP se compromete a mejorar la seguridad nacional y agilizar los viajes legales”, aseguró Diane J. Sabatino, la Comisionada de la CBP, según consignó el sitio web de la agencia. “Mediante el uso de tecnologías avanzadas y aplicaciones móviles, estamos transformando las inspecciones en los aeropuertos en un proceso fluido y sin contacto”, agregó.
El nuevo sistema también se implementa en el marco del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en 11 ciudades de Estados Unidos el próximo año. De acuerdo con la agencia, se prevén al menos a 10 millones de visitantes internacionales en los siguientes dos años.
Durante el año fiscal 2024, ingresaron más de 420 millones de viajeros a Estados Unidos. Esto representa un aumento del 6,6% en comparación al año anterior.
Otras tecnologías presentadas en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth
Además del EPP, el Aeropuerto Internacional de Dallas contará con otras innovaciones tecnológicas para agilizar los trámites aeroportuarios. Entre ellos se encuentran:
- Sistema de Entrada Fronteriza Sin Interrupciones (SBE): permite a los miembros de Global Entry completar su proceso de inspección sin problemas o interacción con un oficial de la CBP.
- NEXUS: este programa está diseñado para agilizar los trámites ante la CBP para viajeros confiables y verificados en 12 puntos fronterizos terrestres y ocho aeropuertos canadienses.
En qué consiste el EPP y cómo funciona
El Procesamiento Mejorado de Pasajeros es un sistema que acelera la revisión de ciudadanos estadounidenses que ingresan a EE.UU. a través de tecnología avanzada de comparación facial, software biométrico y tecnología de captura automática.
Cuando el usuario llegue al área de inspección del aeropuerto, las cámaras operadas por oficiales de la CBP capturan su foto. En segundos, el sistema compara la imagen en vivo con las fotos que ya posee en su base de datos.
De esta manera, los trámites migratorios al llegar a un aeropuerto son más rápidos y sin contacto. Sin embargo, las personas que prefieran no utilizar este sistema pueden solicitar estar en contacto con los oficiales de la CBP. Para ello, deben notificar a un oficial y seguir el proceso de ingreso estándar.
En qué aeropuertos se encuentra disponible el EPP
El EPP se implementó por el momento en al menos nueve aeropuertos, contando el de Dallas-Fort Worth. Estos son:
- Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth (DFW, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional de Denver (DEN, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma (SEA, por sus siglas en inglés) .
- Aeropuerto Internacional de Chicago O’Hare (ORD, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL, por sus siglas en inglés).
- Aeropuerto Internacional Mineápolis-St.Paul (MSP, por sus siglas en inglés).
Otras noticias de Agenda EEUU
"Nada personal". Schwarzenegger vs. Newsom: el inesperado obstáculo en California para el plan de rediseño de distritos electorales
“Has been”. Es un actor colombiano y se burla del Superman de los 90 por su nuevo trabajo en el ICE
Gastos altos. Se mudaron del Medio Oeste a Florida, pero no fue lo que esperaban
- 1
La islamofobia irrumpe como el nuevo campo de batalla en la política española
- 2
El Presidente se impone en la lista de la provincia y Bullrich sufre un veto de Karina Milei
- 3
LN Networking. Conocé los pases de CEO de empresas referentes del país a través de un desarrollo de LA NACION
- 4
Impactantes imágenes de delfines del Aquarium llevaron a una denuncia de Montenegro: la explicación de la firma