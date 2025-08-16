Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025: hora y cómo ver en vivo la ceremonia desde EE.UU.

La ceremonia para entregar uno de los títulos más prestigiosos del fútbol mundial está a la vuelta de la esquina. El Balón de Oro 2025, ya sin los dos astros que arrasaron en el premio durante los últimos años, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, se presenta sin un claro favorito entre los nominados, lo que promete una contienda emocionante.

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025 y dónde ver la ceremonia

La ceremonia para entregar el Balón de Oro 2025 se llevará a cabo el próximo 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, Francia. Hasta el momento, no se ha confirmado un horario para el evento, de acuerdo con DAZN.

Messi gana el Balón de Oro (DAZN)

Los aficionados en EE.UU. podrán seguir la gala de la entrega del Balón de Oro 2025 en vivo a través de la cadena CBS.

Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2025

Para este año, una gran variedad de jugadores ha sido nominada para alzar el Balón de Oro 2025. Sin embargo, ninguno figura como el claro favorito en la categoría masculina. Entre los nombres que más suenan se destacan Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Raphinha y Vitinha

Alexia Putellas gana el Balón de Oro (DAZN)

En la categoría femenina, Aitana Bonmatí se perfila como la gran favorita para repetir el trofeo, tal como lo hizo en 2024. Sin embargo, la competencia es fuerte y hay otras jugadoras que tienen grandes posibilidades de arrebatarle el galardón. Entre ellas se destacan sus compatriotas Mariona Caldentey y Alexia Putellas, así como las inglesas Chloe Kelly o Alessia Russo, quienes también se perfilan como fuertes contendientes.

Estos son los nominados al Balón de Oro 2025 en la categoría masculina:

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ousmané Dembélé (PSG)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Désiré Doué (PSG)

Denzel Dumfries (Inter)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Viktor Gyökeres (Sporting CP/Arsenal)

Erling Haaland (Manchester City)

Achraf Hakimi (PSG)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Kvicha Kvaratskhelia (PSG)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Martínez (Inter)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Scott McTominay (Napoles)

Nuno Mendes (PSG)

Joao Neves (PSG)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Cole Palmer (Chelsea)

Pedri (FC Barcelona)

Raphinha (FC Barcelona)

Declan Rice (Arsenal)

Fabián Ruiz (PSG)

Mohamed Salah (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Vinícius Jr. (Real Madrid)

Vitinha (PSG)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Quiénes son los jugadores con más Balones de Oro

Como se mencionó anteriormente, el astro argentino Lionel Messi se mantiene como el máximo ganador del Balón de Oro en la historia, con ocho reconocimientos a lo largo de su carrera. La mayoría los obtuvo durante su brillante etapa en el Barcelona. Le sigue de cerca el portugués Cristiano Ronaldo, que tiene cinco en su haber.

Según DAZN, este es el listado de los máximos ganadores del trofeo, que hasta 2025 se mantiene:

Lionel Messi (8): 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Cristiano Ronaldo (5): 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

(5): 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. Michel Platini (3): 1983, 1984 y 1985.

(3): 1983, 1984 y 1985. Johan Cruyff (3): 1971, 1973 y 1974.

(3): 1971, 1973 y 1974. Franz Beckenbauer (2): 1972 y 1976.

(2): 1972 y 1976. Ronaldo Nazário (2): 1997 y 2002.

(2): 1997 y 2002. Alfredo Di Stéfano (2): 1957 y 1959.

(2): 1957 y 1959. Kevin Keegan (2): 1978 y 1979.

(2): 1978 y 1979. Karl-Heinz Rummenigge (2): 1980 y 1981.

Qué es el Balón de Oro

El Balón de Oro es un premio que otorga anualmente la revista francesa France Football al mejor jugador del año. Es considerado el máximo reconocimiento futbolístico individual del mundo.

Cuenta regresiva para el Balón de Oro 2025 (X @ballondor)

El Balón de Oro fue creado en 1956 por Gabriel Hanot, en ese entonces director de la revista France Football. En sus inicios, el premio se otorgaba exclusivamente a jugadores europeos que compitieran en el continente.

En 1995, la regla cambió para incluir a futbolistas no europeos, siempre y cuando jugaran en alguna liga de Europa. Sin embargo, en 2007, esa restricción quedó en el pasado: se eliminaron todas las limitaciones para que cualquier jugador, de cualquier parte del mundo, pudiera ganar el Balón de Oro, convirtiéndolo en un premio verdaderamente global.