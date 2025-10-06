Cuántos pesos mexicanos se necesitan para comprar una casa en San Diego, California en octubre 2025

Expertos en mercado inmobiliario señalan que en San Diego, California, sigue como uno de los más dinámicos del país. Los últimos reportes indican que el precio de la vivienda va en aumento. Para octubre de 2025, esto es lo que se necesita, en pesos mexicanos, para comprar una casa en el condado.

El costo de una casa en San Diego en pesos mexicanos

Según el último informe de ventas de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California (CAR, por sus siglas en inglés), el precio de venta medio de una casa en el condado de San Diego fue de 1.025.000 millones de dólares, en agosto de 2025. Un precio de 18,840,904 pesos mexicanos, al tipo de cambio del viernes 3 de octubre.

San Diego destaca como uno de los mercados inmobiliarios más estables de California, señala un experto en bienes raíces Freepik

La organización indica que la cifra representa un aumento del 1,5% en comparación con agosto de 2024, cuando el precio medio fue de US$1.010.000, pero menos que en julio de 2025, cuando el costo promedio de una casa fue de US$1.040.000.

Sin embargo, el índice de valor de las viviendas de Zillow señala que el precio promedio de una vivienda en San Diego es de US$982,733 (18,063,978 pesos mexicanos) un descenso del 3,9% respecto al año pasado, con datos hasta el 31 de agosto de 2025.

Mientras que Redfin reporta el precio medio para agosto de este año más bajo, con un costo de US$960 mil, lo que serían $17,646,115. Añade que el precio de venta promedio por pie cuadrado en San Diego es de US$578, un 6,3% menos que el año pasado.

Predicciones de precios de viviendas en San Diego 2025-2026

Un reporte de San Diego Real Estate Hunter, explica que después de un aumento histórico entre 2020 y 2022, cuando los precios medios de las viviendas subieron casi un 40% en dos años, el mercado inmobiliario “se enfrió” ligeramente en 2023, antes de estabilizarse en 2024.

La demanda de propiedades en el condado es impulsada por el crecimiento de empleos bien remunerados en biotecnología y defensa Imagen generada por IA

El análisis refiere que:

Para este 2025 se proyecta que el precio medio de la vivienda crezca entre un 3% y un 4% interanual , impulsado por la demanda continua y una oferta ligeramente mejorada.

, impulsado por la demanda continua y una oferta ligeramente mejorada. En 2026, se espera una aceleración del crecimiento del 4% al 5% a medida que las tasas hipotecarias disminuyan y más compradores reingresen al mercado.

También predice que el mercado de lujo, en zonas como Coronado, La Jolla y Del Mar, seguirán con un aumento en el promedio del condado, con compradores de alto patrimonio e inversores internacionales en efectivo, lo que a su vez impulsará las ventas.

Mientras que las viviendas de nivel básico, como los condominios y casas adosadas en Vista, Chula Vista y El Cajón “siguen siendo muy competitivos, especialmente entre los compradores primerizos y las familias militares”.

Vivienda en San Diego en comparación con otros mercados

La publicación de San Diego Real Estate Hunter advierte que en comparación con otras grandes áreas metropolitanas de California, el condado “sigue siendo uno de los mercados inmobiliarios más resilientes gracias a la demanda de un estilo de vida saludable, la oferta limitada geográficamente y la diversificación de empleadores”.

La oferta de viviendas mejora de forma gradual, pero sigue siendo escasa en las zonas costeras debido a la limitación de terrenos y las normas de zonificación

Frente a Los Ángeles, muestra menos volatilidad y una apreciación de precios más constante, impulsada por la inmigración interna y la escasez de viviendas costeras. En comparación con San Francisco, su demanda es más sólida debido a la estabilidad de sectores como biotecnología y defensa, menos expuestos a fluctuaciones tecnológicas.

En cuanto al promedio estatal, explica que “el crecimiento anual de precios proyectado para San Diego, del 3% al 5%, supera la previsión de California, del 2% al 3%”.