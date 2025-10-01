El otoño en California marca una transición suave entre el calor del verano y la frescura del invierno. A diferencia de otras zonas de Estados Unidos, donde esta estación llega acompañada de lluvias intensas o cambios drásticos en las temperaturas, el Estado Dorado se distingue por un clima generalmente templado, con días despejados y noches más frescas.

¿Cómo son los otoños en California?

Los otoños en California suelen ser agradables y progresivamente más frescos. La transición desde septiembre hasta noviembre se da con cielos mayormente despejados al inicio y una nubosidad creciente hacia finales de la estación.

Según los informes de Weather Spark, que analizó los datos de la última década, así se presenta en las ciudades más importantes del estado:

En Los Ángeles , las temperaturas máximas descienden de 84 °F (29 °C) en septiembre a 70 °F (21 °C) en noviembre .

, las temperaturas . En San Francisco , las máximas diurnas pasan de 71 °F (22 °C) a 60 °F (16 °C).

, las máximas diurnas En San Diego hay un rango entre 77 °F (25 °C) y 67 °F (19 °C).

Estas cifras muestran cómo la estación favorece actividades al aire libre, ya que el calor del verano se modera y la humedad no alcanza niveles extremos.

Los vientos costeros también son característicos del otoño, especialmente en el sur, donde pueden registrarse episodios de Santa Ana, con ráfagas que alcanzan las 40 millas por hora (64 km/h). Estos vientos secos y cálidos incrementan el riesgo de incendios forestales, un fenómeno recurrente en esta época del año.

Qué se espera para este otoño en California

De acuerdo con proyecciones climáticas como las del Old Farmer’s Almanac, el otoño 2025 en California será más cálido y seco de lo normal. Se prevén temperaturas por encima del promedio histórico y precipitaciones por debajo de lo habitual, influenciadas por el desarrollo del fenómeno de La Niña.

Esto implicará que ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Diego atraviesen semanas prolongadas sin lluvias, aunque podrían presentarse tormentas aisladas de origen tropical en la costa o vientos intensos en el sur del estado. La tendencia será la de un otoño seco, con un invierno que probablemente concentre la mayor parte de las lluvias.

Temperatura promedio para el otoño en California

Las variaciones de temperatura en otoño dependen de la ubicación geográfica y de la cercanía al mar. En California, la estación se caracteriza por un enfriamiento gradual.

Los Ángeles : las máximas diurnas caen de 84 °F (29 °C) en septiembre a 70 °F (21 °C) en noviembre. Las mínimas bajan de 65 °F (18 °C) a 50 °F (10 °C).

: las máximas diurnas caen de 84 °F (29 °C) en septiembre a 70 °F (21 °C) en noviembre. Las mínimas bajan de 65 °F (18 °C) a 50 °F (10 °C). San Francisco : comienza con temperaturas máximas de 71 °F (22 °C) y llega a 60 °F (16 °C). Las mínimas van de 58 °F (14 °C) a 49 °F (9 °C).

: comienza con temperaturas máximas de 71 °F (22 °C) y llega a 60 °F (16 °C). Las mínimas van de 58 °F (14 °C) a 49 °F (9 °C). San Diego: arranca con 77 °F (25 °C) y finaliza en 67 °F (19 °C). Las noches pasan de 68 °F (20 °C) a 52 °F (11 °C).

Las montañas de la Sierra Nevada, en elevaciones superiores a los 7000 pies (2134 metros), comienzan a recibir las primeras nevadas desde octubre Canva

Este patrón de temperaturas permite que el sur del Estado Dorado disfrute de un clima ideal para estar al aire libre, mientras que el norte percibe un ambiente más fresco, con noches considerablemente frías hacia noviembre.

Cuándo termina el otoño en EE.UU.

El otoño en Estados Unidos tiene un final astronómico definido: concluye el 21 de diciembre, cuando ocurre el solsticio de invierno en el hemisferio norte. En 2025, el equinoccio de otoño comenzó el lunes 22 de septiembre a las 14.19 hs (hora del Este), según el registro del Old Farmer’s Almanac, que aclara que el cambio de estación se percibe de manera simultánea en todo el mundo.

Lluvias y nevadas promedio en California

California se distingue por tener un clima mediterráneo en buena parte de su territorio, lo que implica otoños secos y con lluvias que apenas comienzan a intensificarse hacia finales de noviembre.

Los Ángeles : en septiembre y octubre apenas se registran lluvias, mientras que en noviembre la acumulación media llega a 1,5 pulgadas (38 mm).

: en septiembre y octubre apenas se registran lluvias, mientras que en noviembre la acumulación media llega a 1,5 pulgadas (38 mm). San Francisco : recibe más precipitaciones que el sur, con acumulados de hasta 3,1 pulgadas (79 mm) en noviembre y hasta 15 días de lluvia en toda la estación.

: recibe más precipitaciones que el sur, con acumulados de hasta 3,1 pulgadas (79 mm) en noviembre y hasta 15 días de lluvia en toda la estación. San Diego: comienza con apenas 0,1 pulgadas (2,5 mm) de lluvia en septiembre y llega a 1,2 pulgadas (30 mm) en noviembre.

Las nevadas son prácticamente inexistentes en estas ciudades costeras, aunque las montañas de la Sierra Nevada comienzan a recibir las primeras acumulaciones desde octubre. En elevaciones como Mammoth Lakes o Lake Tahoe, situadas a más de 7000 pies (2134 metros), la caída de nieve en otoño es habitual y marca el inicio de la temporada de esquí.

¿Cómo es el resto del año en California?

El clima de California presenta una gran diversidad debido a su geografía. En la franja costera, donde se ubican Los Ángeles, San Francisco y San Diego, predominan inviernos suaves, veranos cálidos y primaveras frescas.

Invierno : las temperaturas en la costa rondan entre 60 °F (16 °C) y 75 °F (24 °C), con la mayor parte de las lluvias concentradas entre diciembre y marzo.

: las temperaturas en la costa rondan entre 60 °F (16 °C) y 75 °F (24 °C), con la mayor parte de las lluvias concentradas entre diciembre y marzo. Primavera : el clima se mantiene fresco y es común el fenómeno conocido como June Gloom , con niebla costera durante las mañanas, especialmente en Los Ángeles y San Diego.

: el clima se mantiene fresco y es común el fenómeno conocido como , con niebla costera durante las mañanas, especialmente en Los Ángeles y San Diego. Verano: es cálido y seco en la mayor parte del estado, con máximas de 85 °F (29 °C) en Los Ángeles y San Diego, mientras que San Francisco experimenta un verano más fresco con 62-68 °F (17-20 °C), acompañado de niebla.

Más allá de las áreas urbanas, el desierto del sureste alcanza temperaturas extremas de hasta 120 °F (49 °C) en verano, mientras que las montañas como Sierra Nevada reciben nevadas de más de diez pies (3 metros) en invierno.

Esta diversidad hace de California un estado con climas contrastantes, pero en sus principales ciudades costeras prevalece un ambiente templado durante la mayor parte del año.