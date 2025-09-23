Buenas noticias de la TSA en California: ya funciona el nuevo aeropuerto de San Diego y Southwest Airlines lo celebra

El Aeropuerto Internacional de San Diego (SAN, por sus siglas en inglés) inauguró su nueva Terminal 1. Se trata de un proyecto de renovación que tuvo una inversión de US$3800 millones y que incorpora 19 puertas de embarque, mejoras en puestos de control y mayor comodidad para los pasajeros.

Así es la nueva terminal del aeropuerto de San Diego

El Aeropuerto Internacional de San Diego inauguró este martes 23 de septiembre su flamante Terminal 1 y recibió por última vez viajeros en la antigua locación, según comunicaron en redes sociales. El área cuenta con 19 puertas de embarque, mejoras en las zonas de control y ocho aerolíneas.

El momento en el que los primeros pasajeros arribaron a la nueva Terminal 1 del aeropuerto de San Diego

Se trata de la finalización de la primera etapa del proyecto de remodelación que comenzó en 2021, de acuerdo las autoridades. La segunda fase de remodelación del aeropuerto, de 114.500 metros cuadrados, se completará a principios de 2028, cuando se sumarán otros 11 puntos más de embarque.

La Terminal 1, además, cuenta con 13 carriles de seguridad con tecnología biométrica que buscan acelerar el paso de los viajeros por los puntos de control y facilitar el trabajo de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

El diseño incorpora más de 30 locales para comer y adquirir otros productos, un comedor al aire libre con vistas al horizonte del centro de la ciudad, mejoras en los baños, una amplia zona de espera y docenas de puestos de facturación y venta de pasajes.

De acuerdo a The San Diego Union Tribune, las autoridades prevén que el aeropuerto alcanzará su capacidad operativa en dos décadas, cuando recibirá alrededor de 20 millones de viajeros, es decir, el doble de los registros de 2024.

El último pasajero de la antigua Terminal 1 también viajó este 23 de septiembre San diego international airport

El aeropuerto de San Diego incorpora nueva tecnología

Con la renovación, SAN sumó los equipos SITA CUPPS (Common Use Passenger Processing) de la empresa SITA para optimizar las operaciones aeroportuarias. Según señaló la firma en un comunicado, el objetivo es ofrecer una experiencia más “moderna, flexible y amigable para los pasajeros”.

La última tecnología se encuentra en mostradores de facturación y puertas de embarque para ayudar a las compañías aéreas a reasignar vuelos sin inconvenientes. Además, está en los 66 quioscos de autoservicio y en las cabinas biométricas faciales US Exit para mejorar la señalización y agilizar el paso de los viajeros por el aeropuerto.

Southwest Airlines amplía operaciones tras la inauguración de la Terminal 1 en San Diego

La inauguración de la nueva Terminal 1 es una gran noticia para Southwest Airlines, que concentra más de la mitad de las operaciones de SAN.

Southwest Airlines concentra más de la mitad de las operaciones del aeropuerto de San Diego San diego international airport

El director de operaciones de la empresa, Andrew Watterson, celebró la ampliación de los puntos de acceso y adelantó que en octubre la compañía aérea publicará sus nuevos horarios y sumará siete rutas directas, de Colorado Springs a Tampa.

“Los pasajeros pueden esperar, con el tiempo, aún más vuelos una vez que la Terminal 1 amplíe su capacidad a 30 puertas en 2028″, afirmó Watterson en declaraciones a The San Diego Union Tribune.

El directivo explicó que la firma espera regresar a los niveles máximos previos a la pandemia a partir del próximo mes y aseguró que al haber más puestos de embarque, Southwest tendrá la posibilidad de programar viajes más largos.