En California: la posibilidad de una derrota demócrata impulsa un cambio en las reglas electorales del estado

La carrera para reemplazar al gobernador Gavin Newsom abrió una discusión política en California sobre el modelo electoral utilizado desde 2010. El consultor demócrata Steven Maviglio presentó recientemente una iniciativa para cambiar el sistema vigente que permite que los dos candidatos más votados en las primarias pasen a la elección general.

Qué es el sistema electoral “top-two” de California y cómo define las elecciones para gobernador

El modelo electoral de California establece que los dos candidatos con más votos en la primaria continúan hacia la elección general, independientemente de su afiliación partidaria. El mecanismo no se aplica a los comicios presidenciales ni a ciertos cargos locales o internos de partidos.

El 2 de junio, las elecciones primarias resolverán quiénes son los candidatos finales para suceder a Gavin Newsom como gobernador de California Chris Pizzello - AP

En la práctica, esto podría permitir escenarios donde dos candidatos de un mismo partido compiten en noviembre, mientras otras fuerzas quedan excluidas de la definición final. El sistema también limita la participación de postulantes por escrito en la elección general.

La Secretaría de Estado de California sostuvo que el esquema busca ampliar la participación electoral y permitir que todos los votantes elijan entre la totalidad de los candidatos en una sola boleta primaria. La normativa, conocida como “top-two”, fue aprobada mediante la Proposición 14.

De cara a las primarias de este año, la preocupación aumentó dentro del Partido Demócrata debido a la fragmentación de candidaturas para gobernador. Dirigentes partidarios consideraron posible que varios aspirantes dividan el voto demócrata y permitan que dos republicanos avancen a la instancia final.

Qué propone la reforma electoral “Undo the Top-Two” impulsada en California

El consultor demócrata Steven Maviglio presentó formalmente ante el Fiscal General de California la iniciativa denominada “Undo the Top-Two” (registro 26-0004).

“Con el sistema actual tienes que elegir entre dos miembros de un partido en el que no crees“, señaló Maviglio en un video compartido en su cuenta de X. “Fue un experimento que se suponía que moderaría a nuestro electorado. Es hora de eliminarlo para que los votantes se sientan seguros al ir a las urnas en noviembre y votar por un candidato del partido de su elección”, agregó.

Steven Maviglio, el consultor demócrata, presentó una iniciativa para cambiar el modelo "top-two"

El proyecto propone regresar al sistema tradicional de primarias partidarias. Bajo ese formato, cada fuerza política seleccionaría a su candidato para competir en noviembre contra representantes de otros partidos.

La iniciativa también busca restablecer la posibilidad de votar candidatos por escrito en elecciones generales, una herramienta restringida tras la implementación de la Proposición 14.

Reforma electoral en California: argumentos a favor y en contra del sistema “top-two”

Quienes apoyan el cambio sostuvieron que el sistema actual redujo las opciones disponibles para los votantes y fortaleció el peso de grupos de interés dentro de las campañas. También afirmaron que el modelo no logró disminuir la polarización política.

“Cuando muchos votantes van a votar y se dan cuenta de que solo tienen dos candidatos republicanos o dos demócratas, se preguntan: ‘¿Qué clase de sistema absurdo es este? ¿Dónde queda mi posibilidad de votar por un candidato diferente del partido que yo quiero?“, dijo a Fox 40 Ron Nehring, estratega y expresidente del Partido Republicano de California, quien apoya la propuesta del demócrata.

Los defensores del esquema “top-two” argumentaron, en cambio, que la reforma aprobada en 2010 permitió ampliar la competencia electoral y favorecer candidaturas con capacidad de atraer votantes independientes.

La asambleísta republicana Kate Sánchez señaló que la iniciativa propuesta por Maviglio es una “toma de poder por parte de personas con información privilegiada que temen perder el control”.

Mientras se debate esta reforma de las reglas electorales, las encuestas más recientes para la primaria del 2 de junio muestran una competencia muy ajustada Freepik

Encuestas en California: cómo está la carrera para reemplazar a Gavin Newsom

Según el sondeo de Evitarus encargado por el Partido Demócrata de California, Steve Hilton y Xavier Becerra aparecen empatados en primer lugar . En el sondeo de Rodríguez Gudelunas Strategies (23-27 de abril), Becerra lidera con el 24%.

. En el sondeo de Rodríguez Gudelunas Strategies (23-27 de abril), En el sondeo de SurveyUSA del 1° de mayo, Hilton lidera con 20% , Steyer lo sigue con 18% y Bianco aparece en tercer lugar con 12%.

, Steyer lo sigue con 18% y Bianco aparece en tercer lugar con 12%. Según la encuesta de YouGov para CBS News, el 25% de los votantes potenciales todavía no definió su preferencia de cara a la primaria.

El calendario electoral de California comenzó con el envío de boletas por correo el 4 de mayo. El plazo de registro para votar vencerá el 18 de mayo.

El voto presencial anticipado comenzará el 23 de mayo en distintos centros habilitados por el Estado. La primaria se realizará el 2 de junio y los dos candidatos más votados avanzarán a la elección general del 3 de noviembre.

La propuesta “Undo the Top-Two” no tendría impacto sobre la elección de este año. El objetivo de sus impulsores es llevar la iniciativa a la boleta electoral de 2028 y aplicar eventuales cambios recién a partir de 2030.