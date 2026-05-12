La alcaldesa de origen migrante señalada en California de ser “agente del régimen chino”: pagó una fianza de US$25.000

Eileen Wang, alcaldesa de Arcadia, fue acusada de actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero en Estados Unidos. La intendente acordó declararse culpable y, por tanto, renunció a su cargo en la ciudad.

Qué se sabe de la acusación contra Eileen Wang en California

La acusación fue presentada por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) en un comunicado de prensa. Allí, informaron que Wang había sido acusada por actuar en Estados Unidos como agente ilegal de un gobierno extranjero, en este caso China, sin haber notificado de manera previa a la Fiscal General.

En junio de 2021, Wang publicó artículos enviados por funcionarios chinos que afirmaban que no existía el genocidio ni el trabajo forzado en la región de Xinjiang X/@eileen1282

“Que esto sirva como una clara advertencia: quienes actúen en nombre de gobiernos extranjeros para influir en nuestra democracia serán identificados, investigados y llevados ante la justicia", dijo el subdirector Roman Rozhavsky, de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI.

Luego añadió: “Proteger el Estado de derecho y la transparencia de nuestro proceso democrático es fundamental para la misión del FBI”.

Wang aceptó declararse culpable del delito, que conlleva una pena máxima de diez años de prisión. Las actividades ocurrieron entre fines de 2020 y 2022, antes de que asumiera su cargo como alcaldesa.

Punto por punto: las actividades ilícitas de Wang

Wang, junto con su socio Yaoning “Mike” Sun, operaba un sitio web llamado U.S. News Center. Este portal se presentaba como una fuente de noticias para la comunidad chinoestadounidense, pero en realidad era utilizado para publicar contenido dictado por funcionarios de la República Popular China (RPC).

Wang utilizaba la aplicación WeChat para comunicarse con oficiales chinos

En junio de 2021, la ahora exalcaldesa publicó artículos enviados por funcionarios chinos que afirmaban que no existía el genocidio ni el trabajo forzado en la región de Xinjiang. Desde este punto, calificó estas denuncias como rumores destinados a difamar a China.

Para comunicarse con oficiales chinos, utilizó la aplicación WeChat. Al publicar los artículos solicitados, Wang enviaba los enlaces y capturas de pantalla del número de visualizaciones. En una ocasión reportó 15.128 vistas.

Cómo avanza el caso contra Eileen Wang

Tras la acusación formal, se programó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Los Ángeles para la tarde del 11 de mayo de 2026.

Se espera que la Wang presente de manera formal su declaración de culpabilidad ante el tribunal en las próximas semanas. De igual modo, renunció a su puesto en el Concejo Municipal de Arcadia y a su cargo como alcaldesa.

La alcaldía asegura que el resto del Concejo Municipal no está bajo investigación Instagram/@arcadiacagov

“Eileen Wang renunció al Concejo Municipal de Arcadia, dejando vacante su cargo como alcaldesa. Comprendemos que esta noticia genera gran preocupación y queremos ser transparentes con nuestra comunidad sobre lo que sabemos y nuestra postura”, citó un comunicado de la alcaldía de Arcadia.

“Las acusaciones que constituyen el centro de este caso, de que un gobierno extranjero intentó ejercer influencia sobre una funcionaria electa local, son preocupantes. Las tomamos muy en serio”, agregaron.