San Diego baja los límites de velocidad de sus calles: 15 mph en zonas escolares y los “15 Fatales” en la mira

La ciudad de San Diego, California, implementará una nueva medida sobre seguridad vial. El Concejo Municipal votó a favor de destinar 2,4 millones de dólares provenientes de fondos estatales del impuesto a la gasolina para poner en marcha el “Plan Integral de Gestión de la Velocidad”. Esta iniciativa, que no había sido incluida originalmente en el proyecto presupuestario del alcalde Todd Gloria, será integrada en la revisión oficial de mayo.

Nuevos límites de velocidad en San Diego, California

El objetivo central del plan es reducir los límites de velocidad en el 20% de las carreteras de la ciudad. Según los detalles revelados por Axios San Diego, las velocidades en los distritos comerciales bajarán a 20 o 25 mph (entre 32 y 40 km/h).

En zonas escolares, el límite se reducirá a 15 mph (24 km/h) dentro de las inmediaciones de las instituciones educativas.

Según Anthony Santacroce, portavoz de la ciudad, el presupuesto también incluye US$60 millones para infraestructura básica, como aceras, alumbrado público, ciclovías y semáforos, además de los límites de velocidad.

Una gran parte de esta inversión enfocada en seguridad vial priorizará los llamados “15 Fatales”, los cruces que la organización Circulate San Diego señaló como los más riesgosos de toda la ciudad.

Controversia por despidos de empleados en California

El plan es criticado a pesar de la inyección de fondos para señalización debido a que se eliminaron 14 empleos en el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), particularmente en el equipo responsable del diseño multimodal.

Durante las repavimentaciones, este grupo de empleados era el responsable de diseñar carriles para bicicletas y optimizar los cruces peatonales.

Los especialistas en movilidad alertan que si no se cuenta con este equipo técnico, las mejoras estructurales corren el riesgo de quedar estancadas.

Aria Grossman, la gerente de políticas de Circulate San Diego, consideró que eliminar estos cargos sería un problema para la seguridad de peatones y ciclistas.

“No solamente se pierden proyectos de bicicletas, sino también el mantenimiento de las franjas de las sendas peatonales y la circulación vehicular”, afirmó en diálogo con Axios.

Analizan restringir los límites de velocidad en torno a las escuelas de San Diego Foto ilustrativa generada con IA

“Obviamente, es un problema enorme y catastrófico para la movilidad y la seguridad de los ciclistas. Recortar la plantilla supondría un ahorro de 2,4 millones de dólares, pero no del fondo general. Así que esto no salvaría una biblioteca o un centro recreativo ni mantendría abiertos los baños de los parques”, remarcó.

El reclamo de los habitantes de San Diego por seguridad vial

En cuanto a los habitantes de áreas críticas, demandan soluciones. Rose Woods, que aboga por la colocación de una señal de “Pare” cerca del parque comunitario Lake Murray, donde falleció un niño de 11 años el año pasado, planteó: “¿Alguno de nosotros se sentiría a gusto enviando a sus hijos a atravesar esa intersección mientras los coches continúan desplazándose a una velocidad tan elevada?”.

San Diego busca reducir los límites de velocidad Freepik

Esta semana, el Concejo Municipal comenzará a examinar con detalle el presupuesto. Aunque en mayo comenzará el tratamiento de esta y otras medidas, la votación definitiva está programada para junio.