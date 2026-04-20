El anuncio de Gavin Newsom sobre los cambios del DMV en California: “Contra el fraude, sin contemplaciones”

El gobernador Gavin Newsom anunció la instalación de una nueva tecnología en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de California: códigos de barras con firma digital en las licencias de conducir y un sistema de check-in por código QR en las oficinas. “California está redoblando su lucha contra el fraude, sin contemplaciones”, declaró Newsom al presentar las dos nuevas funciones que apuntan a reducir el fraude de identidad y los tiempos de espera de los trámites y chequeos.

¿Cómo funciona la nueva tecnología en las licencias de California?

Las licencias e identificaciones estatales incorporan un código de barras con firma digital en el reverso.

Lectores de código abierto pueden verificar en tiempo real si una firma es válida, fue alterada o fue revocada.

El proceso no expone información adicional del titular durante la verificación.

Negocios y consumidores pueden usar la herramienta sin equipamiento exclusivo, según lo informado por el gobierno de California.

El DMV de California implementó en 2025 nuevos requisitos para renovar la licencia de conducir Captura de vídeo de dhs.gov

Menos espera en las oficinas del DMV California

El DMV implementó el Virtual Intake Process (VIP): los clientes escanean un código QR al entrar a la oficina para hacer fila de forma automática.

El sistema notifica al usuario cuando se acerca su turno, reduciendo la congestión dentro de las oficinas.

Quienes no puedan hacer el auto check-in pueden registrarse en el mostrador de “Información” al llegar, según indicó el gobierno estatal.

Cambio en las licencias: impacto en los latinos

Toks Omishakin, secretario de Transporte de California, aseguró que la tecnología pone “herramientas de vanguardia directamente al alcance de empresas y consumidores”.

La medida beneficia a millones de residentes de California, incluida la numerosa comunidad latina del estado, que realiza trámites regulares en el DMV.

El programa EPN del DMV para empleadores de California

Para tener en cuenta

¿Tenés que cambiar tu licencia ya? No. Las licencias actuales siguen siendo válidas hasta la fecha de vencimiento impresa en el documento.

No. Las licencias actuales siguen siendo válidas hasta la fecha de vencimiento impresa en el documento. ¿Podés pedir la nueva antes? Sí, pero es opcional. Podés solicitar un duplicado con la nueva tecnología a través de los canales oficiales del DMV pagando la tarifa correspondiente.

Sí, pero es opcional. Podés solicitar un duplicado con la nueva tecnología a través de los canales oficiales del DMV pagando la tarifa correspondiente. ¿Cómo funciona el check-in por QR? Al llegar a cualquier oficina del DMV en California, busca el código QR en la entrada, escanea con tu celular y el sistema te avisa cuando es tu turno.

Al llegar a cualquier oficina del DMV en California, busca el código QR en la entrada, escanea con tu celular y el sistema te avisa cuando es tu turno. ¿Es obligatorio usar el QR? No. Si no puedes usar el sistema de auto check-in, acércate al mostrador de “Información” al llegar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.