El anuncio de Gavin Newsom sobre los cambios del DMV en California: “Contra el fraude, sin contemplaciones”
El gobernador de California presentó dos nuevas herramientas tecnológicas para combatir el robo de identidad y agilizar los trámites de licencias
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LA NACION
El gobernador Gavin Newsom anunció la instalación de una nueva tecnología en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de California: códigos de barras con firma digital en las licencias de conducir y un sistema de check-in por código QR en las oficinas. “California está redoblando su lucha contra el fraude, sin contemplaciones”, declaró Newsom al presentar las dos nuevas funciones que apuntan a reducir el fraude de identidad y los tiempos de espera de los trámites y chequeos.
¿Cómo funciona la nueva tecnología en las licencias de California?
- Las licencias e identificaciones estatales incorporan un código de barras con firma digital en el reverso.
- Lectores de código abierto pueden verificar en tiempo real si una firma es válida, fue alterada o fue revocada.
- El proceso no expone información adicional del titular durante la verificación.
- Negocios y consumidores pueden usar la herramienta sin equipamiento exclusivo, según lo informado por el gobierno de California.
Menos espera en las oficinas del DMV California
- El DMV implementó el Virtual Intake Process (VIP): los clientes escanean un código QR al entrar a la oficina para hacer fila de forma automática.
- El sistema notifica al usuario cuando se acerca su turno, reduciendo la congestión dentro de las oficinas.
- Quienes no puedan hacer el auto check-in pueden registrarse en el mostrador de “Información” al llegar, según indicó el gobierno estatal.
Cambio en las licencias: impacto en los latinos
- Toks Omishakin, secretario de Transporte de California, aseguró que la tecnología pone “herramientas de vanguardia directamente al alcance de empresas y consumidores”.
- La medida beneficia a millones de residentes de California, incluida la numerosa comunidad latina del estado, que realiza trámites regulares en el DMV.
Para tener en cuenta
- ¿Tenés que cambiar tu licencia ya? No. Las licencias actuales siguen siendo válidas hasta la fecha de vencimiento impresa en el documento.
- ¿Podés pedir la nueva antes? Sí, pero es opcional. Podés solicitar un duplicado con la nueva tecnología a través de los canales oficiales del DMV pagando la tarifa correspondiente.
- ¿Cómo funciona el check-in por QR? Al llegar a cualquier oficina del DMV en California, busca el código QR en la entrada, escanea con tu celular y el sistema te avisa cuando es tu turno.
- ¿Es obligatorio usar el QR? No. Si no puedes usar el sistema de auto check-in, acércate al mostrador de “Información” al llegar.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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