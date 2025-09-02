El día exacto en el que hay que cambiar la hora en los relojes de California este 2025

Con el fin de los días cálidos, también se aproxima la conclusión del horario de verano (Daylight Saving Time, DST) en Estados Unidos. Este sistema consiste en adelantar o atrasar la hora para aprovechar mejor la luz solar. En 2025, California deberá reprogramar sus relojes el primer domingo de noviembre.

Cuándo cambia la hora en California en 2025

El horario de verano terminará en California el domingo 2 de noviembre. Debido a la legislación estadounidense, gran parte del país debe adelantar una hora su reloj en los meses de verano y atrasarlo en el comienzo del otoño-invierno (boreal).

El cambio se debe realizar el próximo domingo 2 de noviembre (Unsplash)

En este caso, el primer domingo de noviembre los relojes de los californianos se atrasarán 60 minutos y pasarán de las 2 hs a la 1 de la madrugada, de acuerdo con Time and Date.

Qué zonas no cambian de hora en EE.UU.

La medida no aplica solo al Estado Dorado, sino que debe cumplirse en gran parte de Estados Unidos. El objetivo es maximizar las horas de luz natural y reducir el consumo de energía. De este modo, el anochecer se produce antes de las 19 hs, en línea con la puesta más temprana del sol.

Actualmente, hay ciertos territorios que se encuentran fuera del horario de verano. Estos son:

Hawái

Samoa Americana

Guam

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Islas Vírgenes

La mayor parte de Arizona

La ley de horario de verano rige para gran parte de Estados Unidos y busca aprovechar las horas de luz solar Freepik

El origen de la Ley de Horario Uniforme en EE.UU.

De acuerdo con ABC 10, la Ley de Horario Estándar comenzó en 1918 cuando se impulsó el “horario de guerra”, una medida temporal que se dispuso desde la primavera hasta el otoño para reducir los costos de energía durante la Primera Guerra Mundial.

En 1966 se creó el Departamento de Transporte estadounidense y se le otorgó el poder regulatorio sobre las cinco zonas horarias de EE.UU. y del horario de verano en 1966. Para corregir las confusiones de las horas alternas se lanzó la Ley de Hora Uniforme, que estableció el horario de verano boreal desde el último domingo de abril hasta el último domingo de octubre.

El cambio de horario en Estados Unidos se realiza en marzo y en noviembre desde el 2005 Imagen de Kat en Pixabay

Esas fechas fueron modificadas en 2005, cuando el entonces presidente George W. Bush cambió la ley. El cambio rige hasta hoy: el Daylight Saving Time comienza el segundo domingo de marzo y dura hasta el primer domingo de noviembre.

¿Qué pasa con la hora en los celulares y relojes digitales?

Los estadounidenses no deben preocuparse por cambiar la hora en sus dispositivos debido a que la mayoría de smartphones, computadoras y smartwatches o relojes digitales se sincronizan de manera automática gracias sus servidores con conexión a internet o redes móviles.

Los usuarios solo deben asegurarse de tener activada la opción de “actualización automática” en la configuración de sus dispositivos, ya sea Android o iOS, para que cuando el horario de invierno o de verano se actualice de manera automática.

De esta manera, la mayoría de estadounidenses no deberá preocuparse el próximo domingo 2 de noviembre de 2025 por cambiar o actualizar la hora. Los dispositivos lo harán por su propia cuenta.