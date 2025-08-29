Cambia la hora en EE.UU.: la fecha exacta en la que habrá que volver a ajustar los relojes en 2025

En Estados Unidos, cada año cambia la hora en dos temporadas. El llamado Daylight Saving Time (DST) o horario de verano (boreal) se estableció en la Ley de Horario Uniforme de 1966, que determinó las fechas nacionales de inicio y fin. Para este 2025, este es el día exacto en el que habrá que volver a reprogramar los relojes.

La fecha en la que se volverán a reprogramar los relojes en 2025

Por la legislación, en la mayoría de las áreas del país se adelanta una hora en los meses de verano y se atrasan para el otoño-invierno (boreal). En 2025, el cambio se realizará el domingo 2 de noviembre, cuando habrá que reprogramar los relojes para pasar de las 2 a la 1 de la madrugada.

El horario de verano finalizará en la mayoría de Estados Unidos el domingo 2 de noviembre de 2025 Freepik

Con el paso de los años se modificaron las fechas para el horario de verano, pero en 2007 se determinó que comenzara el segundo domingo de marzo y terminara el primer domingo de noviembre. El ajuste representa más luz en la mañana y menos en la tarde, lo que se conoce como horario estándar o de invierno.

¿Todos los estados de EE.UU. deben cambiar al horario de invierno?

Según la Ley de Horario Uniforme, en su versión modificada, los estados pueden eximirse de unirse a los lineamientos del horario de verano, pero si deciden seguir la normativa, es necesario que comiencen y terminen en las fechas establecidas por el gobierno federal.

En la actualidad, el horario de verano no se observa en:

Hawái

Samoa Americana

Guam

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Islas Vírgenes

La mayor parte de Arizona

El Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) es la agencia federal que supervisa la observancia uniforme del DST en todo el país. Sin embargo, no tiene la facultad de derogarlo ni modificarlo. Tampoco tiene ninguna función en la decisión de un estado sobre si debe o no incluirse en la medida.

La mayor parte del estado de Arizona no observa el horario de verano Freepik

¿Cambia automáticamente la hora en celulares y relojes?

En la actualidad, la mayoría de los smartphones realizan el cambio de hora forma automática, gracias a la sincronización con los servidores a través de internet o las redes móviles.

Tanto los sistemas Android como iOS están configurados para ajustarse al horario de verano o invierno siempre que esté activa la opción de “actualización automática”. Así, cuando despierten el domingo 2 de noviembre de 2025, podrán ver la hora correcta en su teléfono móvil.

Algo similar pasa con la mayoría de los relojes digitales modernos, como los smartwatches que se modificarán sin la intervención manual. En cuanto a los analógicos, se debe corregir el horario de forma manual. Para estos dispositivos que marcan las horas y los minutos con un mecanismo de agujas, lo recomendable es hacer la modificación antes de irse a dormir.

El horario de verano comienza en la madrugada; los expertos recomiendan cambiar la hora antes de irse a dormir Freepik

Los estadounidenses que buscan mantener un mismo horario todo el año

La National Conference of State Legislatures (NCSL) indica que las legislaturas estatales han considerado más de 750 proyectos de ley y resoluciones en los últimos años para establecer el horario de verano durante todo el año, tan pronto como la ley federal lo permita.

La organización precisa que desde 2015, “prácticamente todos los estados han considerado proyectos de ley sobre múltiples zonas horarias”, pero ninguno significativo se aprobó hasta 2018, cuando Florida se convirtió en el primero en promulgar una legislación para tener de forma permanente el horario de verano, a la espera de una enmienda a la ley federal.

En los últimos siete años, 18 estados han promulgado leyes para implementar el DST durante todo el año, si el Congreso permitiera dicho cambio y, en algunos casos, si las entidades vecinas promulgaran la misma legislación.