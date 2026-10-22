El FBI y la Policía del Capitolio investigan una carta sospechosa enviada a un aliado de Newsom

La aparición de sobres con un polvo blanco de origen desconocido encendió las alarmas de las autoridades federales de Estados Unidos a pocas semanas de las elecciones del 3 de noviembre. Entre los destinatarios de los envíos sospechosos figura el senador demócrata por California Alex Padilla, aliado del gobernador Gavin Newsom.

Alex Padilla y otros legisladores de California recibieron sobres sospechosos

Según informó Los Angeles Times, al menos nueve legisladores federales de California estuvieron entre los funcionarios que recibieron correspondencia sospechosa con una sustancia blanca.

Alex Padilla, aliado del gobernador Gavin Newsom, fue un blanco de esta correspondencia, la cual fue interceptada por inspectores postales antes de llegar a su oficina Instagram @senalexpadilla

Los incidentes provocaron intervenciones policiales, evacuaciones preventivas y la activación de protocolos de seguridad, aunque las pruebas preliminares realizadas en los casos descritos no indicaron la presencia de materiales peligrosos.

Los principales datos de la investigación son los siguientes:

Alex Padilla , senador demócrata por California, fue uno de los destinatarios de un envío sospechoso dirigido a su oficina. Según los reportes citados por Los Angeles Times, los inspectores postales interceptaron el paquete antes de que llegara a su destino.

, senador demócrata por California, fue uno de los destinatarios de un envío sospechoso dirigido a su oficina. Según los reportes citados por Los Angeles Times, los antes de que llegara a su destino. Los representantes Jimmy Panetta , Kevin Kiley y Gil Cisneros estuvieron entre los legisladores californianos afectados por estos episodios.

, y estuvieron entre los legisladores californianos afectados por estos episodios. Las primeras evaluaciones de la sustancia indicaron que no era peligrosa en los casos mencionados, pero los envíos activaron procedimientos de emergencia y medidas preventivas.

en los casos mencionados, pero los envíos activaron procedimientos de emergencia y medidas preventivas. Las oficinas electorales de al menos 26 estados informaron sobre paquetes sospechosos.

FBI y la Policía del Capitolio investigan una serie de envíos en EE.UU.

De acuerdo con ABC News, el FBI, la Policía del Capitolio y el Servicio de Inspección Postal iniciaron una pesquisa sobre múltiples cartas con sustancias sospechosas enviadas a diferentes direcciones del país norteamericano, incluidas varias oficinas del Congreso y dependencias electorales estatales.

En una comunicación distribuida entre el personal del Senado el jueves 15 de octubre, las autoridades advirtieron que los envíos circularon por el sistema postal estadounidense.

Al menos nueve legisladores federales de California, entre ellos los representantes Jimmy Panetta, Kevin Kiley y Gil Cisneros, se vieron obligados a activar protocolos de evacuación por envíos sospechosos Julia Demaree Nikhinson - AP

Fuentes policiales citadas por el medio señalaron que la cantidad preliminar superaba las 100 cartas que aparentemente contenían un polvo blanco, aunque esa cifra no constituía una confirmación oficial del total de incidentes.

El aviso también alertó sobre la posibilidad de que algunos sobres llegaran a sus destinatarios antes de que pudieran ser interceptados, como ocurrió con Alexandria Ocasio-Cortez en Nueva York. Por ese motivo, los responsables de seguridad del Senado recomendaron tratar con precaución cualquier correspondencia que presentara características sospechosas.

La advertencia se extendió a la Cámara de Representantes. Según ABC News, la oficina del sargento de armas de esa cámara comunicó a los legisladores que existían reportes de cartas con sustancias blancas sospechosas recibidas por funcionarios públicos en diferentes partes del país.

Las cartas sospechosas alcanzaron a demócratas y republicanos

Los envíos no afectaron exclusivamente a integrantes del Partido Demócrata. La información publicada por ABC News indicó que más de 35 oficinas de miembros del Congreso fueron blanco de sobres que contenían polvo blanco, en una sucesión de incidentes que alcanzaron a representantes y senadores de diferentes estados.

Entre los senadores mencionados en los reportes figura Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, cuyo nombre apareció entre los destinatarios de una carta interceptada.

También fueron señalados Chris Murphy, de Connecticut; Kirsten Gillibrand, de Nueva York; y Lisa Blunt Rochester, de Delaware.

Entre los republicanos mencionados en los reportes se encuentran el senador por Texas Ted Cruz, cuya oficina en Houston recibió una carta que provocó un cierre preventivo, y el senador por Dakota del Sur Mike Rounds, cuya oficina en Sioux Falls fue evacuada. También se informó sobre envíos sospechosos dirigidos a Pete Ricketts, senador republicano por Nebraska.