El mensaje de un agente fronterizo tras operativo en un acto de Newsom: “Nos sacaron del Home Depot para esta farsa”

Nuevos documentos judiciales y testimonios bajo juramento reavivaron la controversia por el operativo migratorio realizado en las inmediaciones de una conferencia de prensa del gobernador de California, Gavin Newsom, en agosto de 2025. Los registros internos difundidos en el marco de una causa federal incluyen mensajes y el testimonio de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que cuestionaron el operativo y lo describieron como políticamente motivado.

Documentos judiciales revelan críticas internas al operativo federal durante un acto de Newsom

De acuerdo con un comunicado difundido por la oficina del gobernador Gavin Newsom, los nuevos documentos incorporados al expediente judicial respaldan la postura que el mandatario mantiene desde el comienzo respecto del operativo del 14 de agosto de 2025.

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Según esa versión, el despliegue de agentes federales cerca de una conferencia de prensa vinculada a la propuesta denominada Election Rigging Response Act no respondió a razones de seguridad pública, sino a una decisión con motivaciones políticas.

El comunicado señala que los mensajes internos y las declaraciones prestadas bajo juramento por integrantes de Homeland Security Investigations (HSI) describen la operación con términos como “agenda política” y “farsa”, además de afirmar que efectivos fueron retirados de otras tareas de control migratorio para participar en el despliegue realizado cerca del acto encabezado por el gobernador.

Según el comunicado, esos elementos contradicen las negativas que la administración de Donald Trump había expresado públicamente sobre un supuesto vínculo entre el operativo y el evento de Newsom.

En una de las conversaciones incorporadas al expediente, un integrante del organismo describió cómo se desarrolló la intervención.

Según ese intercambio, mientras Gavin Newsom ofrecía una conferencia de prensa, los agentes marcharon desde un edificio federal hasta el lugar del evento, detuvieron a algunas personas en las inmediaciones y permanecieron allí para captar atención mediática antes de regresar al punto de partida.

El comunicado de la oficina del gobernador presenta ese mensaje como evidencia de que la acción estuvo orientada a generar impacto político y no a desarrollar una operación focalizada de aplicación de la ley.

Agente de HSI cuestionó el despliegue cerca del evento de Newsom en Los Ángeles

Uno de los mensajes citados dentro de los documentos judiciales corresponde a un intercambio entre agentes federales que resume el malestar de parte del personal involucrado en el operativo.

En esa conversación, un agente escribió: “Prácticamente allanaron las conferencias de prensa de Newsom”. A continuación agregó la frase que terminó convirtiéndose en uno de los principales elementos del caso:

“continuación,del Home Depot y del lavadero de autos para esta farsa”. El mismo intercambio continuó con otra afirmación: “Nos dijeron que ayudáramos con una aplicación selectiva de la ley. Eso no era una aplicación selectiva. Era simplemente una agenda política”.

Las declaraciones no quedaron limitadas a mensajes privados. Según el expediente citado por el comunicado del gobernador, uno de los agentes expresó bajo juramento una evaluación similar durante su declaración testimonial.

Acontinuación,que los efectivos marcharon hacia la conferencia de prensa de un gobernador demócrata y que, desde su perspectiva, la operación parecía “puramente política”.

También declaró que no observó una base operativa sólida que justificara el procedimiento y que, a su entender, el objetivo respondía a intereses partidarios más que a necesidades de seguridad.

El mismo testigo también manifestó que el nivel de agresividad mostrado durante la misión le pareció excesivo y que las operaciones perdieron progresivamente el carácter específico que, en teoría, debían tener. Según su relato, las acciones comenzaron a extenderse hacia espacios públicos de manera cada vez menos focalizada.

El vínculo entre el operativo federal, Newsom y la disputa por la redistribución electoral

La oficina del gobernador sostiene que la fecha elegida para el despliegue no fue casual. El operativo coincidió con un momento de fuerte debate político en California, cuando dirigentes estatales discutían públicamente una propuesta de redistribución de distritos electorales planteada como respuesta a un proceso similar impulsado en Texas.

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Según el comunicado oficial, la coincidencia temporal entre ese debate y la presencia de agentes federales durante la conferencia abre interrogantes sobre un posible uso de organismos federales para influir en la narrativa política en plena discusión electoral.

El documento agrega que los nuevos registros judiciales contradicen reiteradas declaraciones realizadas anteriormente por integrantes de la administración federal, quienes habían asegurado que la operación migratoria no guardaba relación con Gavin Newsom ni con su actividad política.