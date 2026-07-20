Empresarios inmigrantes en California: qué negocios pueden competir por créditos fiscales hasta el 10 de agosto

Las autoridades abrieron un nuevo período de recepción de solicitudes para el Crédito Fiscal California Competes (CCTC, por sus siglas en inglés), disponible hasta el 10 de agosto. El programa busca incentivar a las empresas que planean establecerse, permanecer o crecer en el estado a través de una competencia por recursos financieros.

Qué empresas pueden participar del crédito fiscal CCTC de California

Cualquier entidad comercial tiene la posibilidad de solicitar este crédito fiscal sin restricciones de industria o ubicación geográfica específica. Esta política de acceso universal permite que migrantes propietarios de empresas participen del programa.

El programa en California está abierto a cualquier tipo de empresas Freepik

Según su sitio oficial, la iniciativa no establece distinciones basadas en el origen o el tamaño de la organización. Tanto las pequeñas empresas como las grandes corporaciones tienen las mismas reglas generales del estado.

Las industrias que califican abarcan sectores como la manufactura, la alta tecnología y la economía creativa. Los servicios financieros, profesionales, de transporte y logística también tienen un lugar en este proceso de selección.

Para determinar quién recibe el crédito, el comité evaluador analiza la importancia estratégica de cada negocio para su región particular o para el estado en su conjunto. Las empresas dedicadas a la economía limpia y al turismo también pueden presentar sus propuestas de expansión.

Según las autoridades, el objetivo es atraer negocios que ofrezcan buenos salarios y beneficios a sus trabajadores.

Crédito para empresas de California: requisitos de empleo e inversión

El requisito principal para obtener el beneficio es crear nuevos empleos de tiempo completo en el Estado Dorado. Cada empleado debe recibir un formulario W-2 de la empresa solicitante para que su puesto sea válido.

Para aplicar, las empresas deben cumplir con requisitos de generación de empleo a tiempo completo en California Freepik

De acuerdo con un documento oficial, el trabajador debe cumplir con un promedio mínimo de 35 horas de servicio por semana. Los puestos temporales, de tiempo parcial o contratistas independientes no cuentan para el cumplimiento de las metas laborales.

Asimismo, la empresa debe realizar inversiones en propiedad real o personal dentro del territorio estatal. Los factores de evaluación son:

Número de empleos creados o retenidos en el estado.

Nivel de compensación, salarios y beneficios para los trabajadores.

Monto total de la inversión en bienes de capital.

Ubicación del proyecto en áreas con alta tasa de desempleo o pobreza.

Disponibilidad de otros incentivos estatales o locales para el negocio.

Existencia de ofertas o incentivos de otros estados fuera de California.

Duración prevista del proyecto y compromiso de permanencia en la región.

Impacto económico global de la actividad comercial.

Oportunidades de capacitación y entrenamiento para la fuerza laboral.

Trato justo a los trabajadores y cumplimiento de las leyes laborales y ambientales.

Montos y procesos a tener en cuenta del crédito para empresas en California

El estado dispone de una bolsa total superior a los 180 millones de dólares para el presente año fiscal. Las empresas tienen la obligación de solicitar un monto mínimo de US$20.000 para que su petición sea procesada.

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No existe un límite máximo predeterminado para el crédito, pero el monto debe ser proporcional a los beneficios económicos que la empresa ofrece al Estado. El crédito fiscal no es reembolsable y solo se aplica contra el impuesto sobre la renta adeudado a la Junta de Impuestos de Franquicia.

El proceso desde la solicitud hasta la aprobación final por parte del comité toma aproximadamente tres meses. Los beneficiarios deben mantener sus compromisos de empleo e inversión.

Toda la información sobre los ganadores, sus inversiones y el número de empleos creados es de carácter público. Las empresas que no reciban el premio en esta ocasión pueden actualizar sus datos y participar en períodos futuros.