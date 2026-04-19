Buenas noticias en California: quiénes reciben hasta US$40 en su factura de gas este abril y cómo se aplica

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el miércoles 15 de abril que millones de hogares en el estado recibirán créditos automáticos en sus facturas de servicios públicos. Esta medida distribuirá un total de US$520 millones durante este mes a través del programa California Climate Credit.

¿Cómo será la distribución de créditos en California?

Según un anuncio del Gobierno de California , el alivio no se entrega en un solo momento, sino en distintas etapas.

, el alivio no se entrega en un solo momento, sino en distintas etapas. En promedio, los residentes que cuentan con el servicio de gas natural en abril verán un crédito reflejado de aproximadamente US$40 en sus boletas.

verán un de aproximadamente en sus boletas. En el caso del servicio eléctrico, los beneficios se aplicarán en otros momentos del año, en un total que alcanza los US$894 millones.

Mediante el programa impulsado por Newsom en California, los clientes con facturas de gas y electricidad recibirán los créditos en agosto y septiembre Freepik archivo - Shutterstock

Se destinarán US$73 millones adicionales para pequeñas empresas y US$114 millones para asistencia industrial.

El programa prevé distribuir alrededor de US$1400 millones en créditos a lo largo de 2026, pero no se aplicarán al mismo tiempo.

Newsom vs. Trump: el guiño a la promesa federal

Durante el anuncio, Newsom aprovechó la oportunidad para contrastar sus políticas con la situación económica nacional.

“En un momento en que Donald Trump hace que la vida sea más cara para todos los estadounidenses (en la gasolinera, en su hogar, en la tienda de comestibles y en prácticamente todos los lugares), California se defiende”, subrayó el gobernador.

El mandatario enfatizó que, gracias a la asociación con la Legislatura, el estado cumple su promesa de devolver dinero a los ciudadanos.

“Estamos logrando que funcione de manera más inteligente y ardua para los hogares de todo el estado”, agregó.

Newsom aprovechó la oportunidad para contrastar sus políticas con la situación económica nacional Facebook Governor Gavin Newsom

Cambios en el calendario de créditos eléctricos en California

Uno de los cambios más relevantes aún no está en vigor. A sugerencia de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés), el estado evalúa modificar el calendario de entrega de los créditos eléctricos.

El plan, que será votado el 30 de abril, tiene como objetivo mover los créditos eléctricos a los meses con mayor consumo, como agosto y septiembre, en los que las familias lidian con cuentas más elevadas debido al uso del aire acondicionado durante las olas de calor.

El informe oficial explica que “al ajustar los créditos a los períodos de mayor uso, el programa optimiza el impacto financiero real en los hogares durante los meses más costosos del año”.

De aprobarse, la reestructuración empezaría a ejecutarse en su totalidad en el año 2026. El programa también prevé ajustes para el gas natural, pero a partir de 2027.

El plan, que será votado el 30 de abril, tiene como objetivo mover los créditos eléctricos a los meses con mayor consumo Freepik

Cómo opera el programa Cap-and-Invest

La Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés) es la encargada de gestionar el programa estatal de límites e inversión (Cap-and-Invest), que es la fuente inicial de estos fondos.

Las compañías que emiten grandes volúmenes de gases de efecto invernadero tienen la obligación, en este sistema, de adquirir permisos para sus emisiones.

Los consumidores residenciales obtienen un crédito en sus facturas gracias a los ingresos que provienen de estas ventas.

Las empresas deben adquirir permisos para sus emisiones de gases de efecto invernadero

Según el reporte publicado por la entidad estatal, este mecanismo proporcionó a los consumidores de las compañías de servicios públicos reembolsos por un valor total de US$16.000 millones desde su establecimiento en el año 2014.

Los usuarios que deseen saber el valor exacto de su reembolso tienen la opción de visitar el sitio web oficial cpuc.ca.gov/climatecredit.