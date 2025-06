En California: es ciudadano americano de origen latino y cuenta cómo el ICE lo arrestó cuando defendía a un inmigrante

Adrián Martínez, un ciudadano estadounidense de 20 años, fue detenido por oficiales de inmigración en el estacionamiento de un Walmart en Pico Rivera, California. El estadounidense fue liberado este miércoles tras una audiencia federal y luego de pagar una fianza de 5000 dólares.

Un ciudadano estadounidense detenido por agentes del ICE explicó cómo fue su arresto

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a Martínez el 18 de junio en el estacionamiento de un Walmart, ubicado al 8600 del Washington Boulevard, luego de que intentara intervenir en una operación en la que se detenía a un inmigrante indocumentado. El momento de su arresto fue captado en video y generó repercusión en redes sociales.

Un joven forcejea con agentes de inmigracion en un publo latino de Los Angeles

Martínez relató que acababa de salir a su hora de almuerzo cuando observó a agentes de inmigración interrogar a un conserje. “Empujaron agresivamente el auto del hombre al suelo y a partir de ahí se dirigieron hacia mí y me tiraron al suelo”, afirmó el joven en una entrevista para Telemundo. Myra Villarreal, su madre, añadió: “No le dieron la oportunidad de hablar”.

Agentes de ICE detienen a joven durante redada en centro comercial de California Imagen compuesta

El joven, en conversación con KTLA, relató que terminó con moretones en la espalda y varios rasguños, además de un persistente dolor en el cuello, esto como resultado del forcejeo y la forma en que fue sujetado durante su detención. “Solo trataba de levantarme y quitármelos de encima”, dijo. “No sabía lo que pasaba. Estaba muy confundido y asustado, porque no explicaban lo que estaban haciendo”.

Tras los hechos, fue despedido de su trabajo X/@MrChrisArnell

Tras su detención, Villarreal indicó que fue difícil mantener comunicación con su hijo durante el tiempo que estuvo bajo custodia federal. “Cuando vi el video, estaba enojada, triste, asustada. Estaba pasando por tantas emociones”, afirmó: “Nadie debería ser tratado de esa manera. Todos tenemos derecho a hablar, a sentir, y la forma en que actuaron, sus acciones, estaba mal”.

Según FOX 11, cuando Martínez se encontraba en el centro de detención, temía que lo deportaran, a pesar de haber intentado explicar a los agentes que había nacido en Estados Unidos. “No me dejaban hablar, ni siquiera me dejaron usar un teléfono para llamar a mi familia y hacerles saber dónde estaba”, indicó el joven.

Comunicado de los abogados que defendieron a Martínez tras su liberación The Miller Law Group

Asimismo, Villarreal aseguró que intentó mostrar el certificado de nacimiento de su hijo a las autoridades en el edificio federal, pero le respondieron que él no se encontraba en ese lugar.

Los cargos que enfrenta por defender a un inmigrante

Los abogados de Miller Law Group, que representan a Martínez, señalaron que no se le acusa de intento de asalto, sino de conspiración para obstruir o agredir a un agente, un cargo considerado delito grave. “El jefe del sector de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, alegó escandalosamente que Adrián agredió a un agente federal. Sin embargo, no fue acusado de un cargo de asalto porque no agredió a nadie, y la evidencia de eso es clara”, publicaron los profesionales en un comunicado.

“En cambio, fue acusado de conspiración para impedir o herir a un oficial, un delito grave. Este es claramente un cargo falso presentado para justificar el trato violento de los agentes federales a Adrián. No hizo nada malo, y estaba defendiendo a un conserje anciano cuando fue agredido violentamente y secuestrado por agentes federales enmascarados”, añadieron.

Tras su liberación, el despacho de abogados afirmó que el joven pudo reunirse con su familia y recibir cuidado médico. “Además de enfrentar los cargos penales injustos presentados contra Adrián, buscaremos agresivamente justicia por las lesiones y el trauma causados por las acciones ilegales del gobierno federal”, indicaron en sus redes sociales.

A pesar de que el joven fue despedido de su trabajo, no se arrepiente de su accionar. “Solo estaba ahí tratando de defender, hablar por un hombre que no podía hablar por sí mismo”, indicó.