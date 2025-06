Nueva táctica del ICE que preocupa a los inmigrantes: sin uniformes ni placas y enmascarados

En operativos recientes realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), se ha detectado una nueva táctica: agentes enmascarados, sin uniformes oficiales ni placas visibles, intervienen en arrestos de inmigrantes en espacios públicos y edificios judiciales. Videos, denuncias y testimonios recopilados en distintas ciudades evidencian una estrategia que, aunque no es oficialmente reconocida como una política, se ha convertido en un patrón.

Agentes encubiertos y sin distintivos: una nueva modalidad en los operativos de ICE

La implementación de nuevos protocolos por parte del ICE ha provocado debates intensos sobre las garantías constitucionales y la transparencia en el cumplimiento de la ley migratoria. Los agentes federales han comenzado a realizar detenciones mientras utilizan pasamontañas, vestimenta civil y arrestan sin mostrar identificación clara.

Denuncian que los agentes migratorios utilizan pasamontañas, vestimenta civil y arrestan sin mostrar identificación clara Foto X @MikeNellis

Esta transformación en las metodologías marca un cambio sustancial respecto a las prácticas históricas de identificación de agentes federales durante operaciones de campo. El fenómeno ha sido documentado en múltiples jurisdicciones, desde California hasta Nueva York, lo que evidencia una política sistémica más que incidentes aislados.

Durante una conferencia de prensa en Boston a principios de junio, el director interino de ICE, Todd Lyons, afirmó que el uso de máscaras responde a una necesidad de protección. Según explicó, agentes y sus familias han sido blanco de amenazas y campañas de acoso en línea. La medida, sostuvo, busca prevenir represalias personales contra los funcionarios que participan en operativos migratorios.

“Lamento que a algunos les moleste que se usen máscaras, pero no voy a permitir que se pongan en peligro”, dijo el director. “¿Acaso el problema es el equipo que usan, o el hecho de que sus familias han sido señaladas públicamente como terroristas?”, agregó.

Sin embargo, esta explicación no ha sido suficiente para los críticos, quienes consideran que la protección personal no debe estar por encima de las obligaciones legales de identificación y rendición de cuentas.

“La forma en que actúan sin ninguna identificación visible, ni siquiera que son agentes de la ley, y mucho menos a qué agencia pertenecen, es realmente algo sin precedentes a esta escala, y creo que es muy peligroso”, dijo Scott Shuchart, alto funcionario de ICE durante la administración Biden, según lo retomado por CNN.

El director del ICE defiende los métodos usados en redadas y operativos contra migrantes

Funcionarios arrestados y procedimientos de ICE criticados

El contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, fue detenido el 17 de junio mientras acompañaba a un inmigrante fuera de un tribunal. Según relató al medio CBS News, agentes enmascarados y sin insignias lo arrestaron sin presentar orden judicial ni identificarse. Días después, regresó al mismo edificio para observar otros casos y documentó nuevos arrestos realizados bajo la misma modalidad.

Lander calificó los procedimientos como “profundamente deshumanizantes” y alertó sobre la erosión del debido proceso. “Vimos a tres personas deportadas por los mismos agentes de ICE sin uniforme y enmascarados, quienes no dieron ninguna razón para su deportación, arrebatándolas de los brazos de sus escoltas en un proceso que no se asemeja a la justicia”, señaló: “Es aterrador lo que le está sucediendo a nuestra democracia. No tengo miedo por mí, pero sí por el Estado de derecho”.

El presidente Donald Trump, en un mensaje publicado el 8 de junio en Truth Social, anunció su intención de prohibir el uso de máscaras en protestas y argumentó que quienes las usan buscan evadir la ley. “¿Qué tienen que ocultar estas personas y por qué?”, cuestionó; sin embargo, esta lógica no ha sido aplicada a los operativos migratorios, donde agentes federales intervienen sin identificarse, lo que ha provocado críticas por el doble estándar.

Califican como alarmante el ocultamiento de identidad por parte de agentes del ICE Foto de ICE

Preocupación legal: organizaciones alertan sobre riesgos para los derechos civiles

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York se pronunció públicamente el 20 de junio sobre esta nueva modalidad de detención. En su comunicado, la institución calificó como alarmante el ocultamiento de identidad por parte de agentes del ICE y señaló que esta práctica compromete el acceso a recursos legales y facilita posibles abusos de autoridad.

“Este cambio abrupto se produce en un momento en que las acciones de estos agentes gubernamentales son objeto de un amplio escrutinio”, detallaron desde el Colegio de Abogados. “Numerosas impugnaciones legales y una protesta pública de personas y organizaciones se oponen vehementemente a las detenciones ilegales y enfatizan la necesidad del debido proceso legal para los detenidos”, agregaron.

De acuerdo con el Código de Regulaciones Federales, los agentes de inmigración deben identificarse “tan pronto como sea práctico y seguro hacerlo” durante una detención. La omisión de esta obligación compromete los derechos de las personas arrestadas y obstaculiza cualquier acción legal que busque impugnar irregularidades en el procedimiento.

Según el Código de Regulaciones Federales, los agentes de inmigración deben identificarse durante una detención Foto de ICE

Proyecto de ley en California: prohibir el uso de máscaras en fuerzas del orden

Como respuesta, legisladores estatales en California presentaron el proyecto de ley SB 627, conocido como “No a la Policía Secreta”. Impulsado por los senadores Scott Wiener y Jesse Arreguín, este busca impedir que fuerzas del orden actúen con el rostro cubierto, a excepción de equipos SWAT o situaciones sanitarias específicas.

La propuesta también exige que todos los agentes sean identificables mediante uniformes, insignias o credenciales visibles. Según los autores del proyecto, el objetivo es restaurar la confianza ciudadana y reforzar los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Según documentos internos obtenidos por CNN, desde octubre de 2024 hasta mayo de 2025, más del 75% de las personas detenidas por ICE no contaban con antecedentes penales, salvo violaciones migratorias. Menos del 10% habían sido condenadas por delitos graves como homicidio, asalto o robo.

Exfuncionarios del ICE, como John Sandweg, quien lideró la agencia durante la administración Obama, han señalado que la actual estrategia responde más a presiones políticas que a prioridades de seguridad pública. “Si estos oficiales pudieran elegir, la mayoría de ellos, especialmente los de Investigaciones de Seguridad Nacional, no estarían haciendo este trabajo en absoluto”, aseguró en cuanto a la participación en detenciones masivas de inmigrantes sin antecedentes penales.

Hasta el momento, ni el gobierno federal ni el Departamento de Seguridad Nacional han emitido una política oficial que regule el uso de máscaras en operativos de ICE. Tampoco se ha dado una explicación clara sobre las condiciones específicas que justificarían ocultar la identidad de los agentes.