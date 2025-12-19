En California: es guatemalteco, vendía frutas en una clínica y el ICE lo atropelló para detenerlo

Un controversial operativo federal ocurrió en la ciudad de Rialto, California, donde un vendedor ambulante guatemalteco fue detenido tras ser embestido por un vehículo de la Patrulla Fronteriza. La violenta persecución quedó registrada por las cámaras de seguridad y el video provocó cuestionamientos de organizaciones civiles, así como también motivó a investigaciones locales.

La polémica detención de un vendedor ambulante guatemalteco en Rialto, California

El hecho ocurrió durante la mañana del 16 de diciembre de 2025, cerca de la clínica dental Goldenwest ubicada sobre West Foothill Boulevard. El video fue difundido por los medios locales y generó fuerte repudio por parte de residentes, defensores de derechos de los inmigrantes y autoridades locales.

Un vendedor ambulante es atropellado y detenido por agentes de inmigración

Las imágenes muestran a un hombre que corre en un estacionamiento mientras es perseguido por una camioneta oscura, sin identificación de ninguna agencia migratoria. Según testigos, vendía frutas en las inmediaciones de la clínica.

En un momento, el migrante es golpeado por el espejo retrovisor del lado derecho del vehículo, pierde el equilibrio y cae al pavimento. Segundos después, se reincorpora y es rodeado por varios oficiales de inmigración.

“Se lo llevaron. En ningún momento le preguntaron cosas ni nada. Simplemente, lo metieron a la camioneta y se desaparecieron rápido. Eso fue rápido”, relató Sandra García, empleada de la clínica dental Goldenwest, a Telemundo.

Los agentes de inmigración se llevaron al vendedor detenido y, según se observa en el video, lo recibió atención médica en el lugar Captura de pantalla video telemundo

¿Qué dijo el DHS sobre el arresto del migrante guatemalteco en Rialto?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) difundió posteriormente una explicación oficial del incidente. Según esa versión, los agentes realizaban un operativo cuando se encontraron con el vendedor ambulante, de origen guatemalteco, quien no habría obedecido las órdenes y decidió huir del lugar.

“Cualquier alegato de que agentes de la Patrulla Fronteriza arrollaron a un indocumentado es falso. Los agentes federales usaron su entrenamiento para seguir al individuo a pie y posicionaron un vehículo para evitar su fuga”, señaló la agencia.

De acuerdo con el DHS, el hombre hizo contacto con el espejo retrovisor del vehículo y cayó, pero se levantó de inmediato y se entregó sin presentar lesiones visibles ni solicitar atención médica. “Fue puesto bajo custodia sin ningún incidente adicional”, concluyó el DHS.

Preocupación por el guatemalteco atropellado y detenido por agentes de inmigración en Rialto

“Una persona que está pasando por un tiempo de crisis como ese, en ese momento, no sabe en realidad si necesita apoyo médico o no”, señaló Javier Hernández, de la Coalición Justicia para Inmigrantes, en una entrevista con Telemundo.

“Es irresponsable que la Patrulla Fronteriza diga que la persona no quiso recursos médicos, cuando es la responsabilidad de ellos”, enfatizó.

Debido a una ley en California, la policía local no participa de operativos migratorios ni colabora con las agencias federales Facebook Rialto Police Department

A través de las redes sociales, la coalición también solicitó colaboración ciudadana para identificar al vendedor detenido, ya que hasta el momento no se ha dado a conocer su nombre ni su paradero exacto. Según la organización, no han logrado establecer contacto con familiares ni representantes legales del hombre.

Investigación del Departamento de Policía de Rialto sobre el arresto migratorio

Tras la difusión del video, el Departamento de Policía de Rialto (RPD, por sus siglas en inglés) señaló en un comunicado oficial que no recibió una notificación previa respecto del operativo federal, así como también aclaró que los agentes locales no participaron del procedimiento.

La dependencia indicó que el incidente ocurrió alrededor de las 11.50 hs del 16 de diciembre de 2025. Luego de recibir información sobre la grabación, se inició una revisión interna para determinar qué ocurrió y qué organismo estuvo involucrado.

El jefe del RPD, Mark Kling, subrayó que el deber de la Policía municipal es proteger a residentes y comercios, sin considerar el estatus migratorio de las personas.

“En California, la SB 54 impone límites estrictos a cuándo los organismos policiales pueden cooperar o compartir información con el ICE, prohibiendo dicha cooperación en la mayoría de los casos”, enfatizó.

Por otro lado, remarcó que cualquier persona que sea víctima de un delito puede acudir a la policía sin temor a ser cuestionada por su situación migratoria.

“Seguiremos intentando localizar al conductor de la camioneta negra. Como organismo policial, nos comprometemos a hacer cumplir las leyes de California”, concluyó.