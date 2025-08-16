Redada trágica del ICE en Los Ángeles: quiso huir de los agentes en un Home Depot, fue atropellado y murió

Una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en un Home Depot de la ciudad de Monrovia, en el condado de Los Ángeles, California, terminó en tragedia. Es que un hombre quiso escapar de los agentes y, al correr hacia la autopista 210, fue embestido por un auto. La víctima falleció en el hospital, mientras que las autoridades sostienen que no lo perseguían.

Escapaba de una redada del ICE y murió al ser atropellado

El jueves poco antes de las 10 (horario local), agentes del ICE realizaron un operativo en un Home Depot, ubicado en 1625 Mountain Avenue, ciudad de Monrovia. Al ver a los oficiales, los jornaleros comenzaron a huir. En medio de las corridas, un hombre cruzó Evergreen Avenue a pie, ingresó a la autopista hacia los carriles en dirección este y fue atropellado por un vehículo.

La comunidad de Monrovia prostestó contra el ICE

La víctima fue asistida por el Departamento de Bomberos y Rescate de Monrovia. Rápidamente, fue trasladado a un hospital local, pero falleció por la gravedad de sus heridas.

Vincent Enriquez, testigo del accidente, contó en declaraciones a Los Angeles Times que vio al hombre poco después de ser atropellado y que todavía estaba vivo. “Cuando pasé por allí... debía de haber sido atropellado hacía apenas unos minutos. Se seguía moviendo”, relató.

Por su parte, Dylan Feik, administrador de la ciudad de Monrovia, emitió un comunicado: “Aunque entendemos que los miembros de la comunidad desean saber más sobre el incidente, la información proporcionada en esta actualización es todo lo que la ciudad tiene para ofrecer en este momento”.

Además, aseguró que la ciudad de Monrovia no había recibido ninguna comunicación ni información de que el ICE llevaría a cabo una redada en el Home Depot en cuestión.

as tiendas de materiales de construcción Home Depot se han convertido en uno de los blancos preferidos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas

Qué dijo el DHS sobre el trágico accidente en Monrovia

En una declaración enviada por correo electrónico a Los Angeles Times, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó: “El individuo no estaba siendo perseguido por ninguna autoridad policial del DHS”.

En tanto, no confirmó la identidad de hombre fallecido ni su situación migratoria. “Desconocemos su estatus legal. No supimos de este incidente ni fuimos notificados por la Patrulla de Carreteras de California hasta horas después de que concluyeran las operaciones en la zona”, sostuvo un portavoz del DHS en comunicación con Newsweek.

Los detalles de la redada del ICE en Monrovia y las protestas por el desenlace trágico

Un jornalero que se encontraba en el Home Depot, que no quiso revelar su identidad por razones de seguridad, relató señaló a Los Angeles Times que el jueves había comenzado con normalidad hasta que escuchó que las personas empezaron a gritar: “¡La migración, corre!“.

Organizaciones comunitarias afirman que los agentes migratorios detuvieron a 13 personas en el Home Depot Facebook/Immigration And Customs Enforcement (ICE)

El trabajador contó que sacó su teléfono para grabar y lamentó no haber podido ayudar a otros de sus compañeros: “Es horrible. No pude hacer nada por ellos, salvo grabar lo que estaba sucediendo”.

Palmira Figueroa, vocera de la organización National Day Laborer, informó que 13 migrantes fueron arrestados durante el operativo del ICE.

Esa misma tarde, organizaciones comunitarias, líderes religiosos, residentes y estudiantes de la preparatoria Monrovia se movilizaron en frente de la tienda para solidarizarse con las familias afectadas por el operativo migratorio y manifestarse en contra de las redadas. “ICE fuera de Monrovia, no queremos más muertes” fue uno de los cánticos más repetidos.