Avanza el ICE desde abril: así será el nuevo lugar de detención de migrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ampliará su capacidad de detención de migrantes con la incorporación de un nuevo centro en Social Circle, Georgia, una ciudad ubicada a unos 80 kilómetros al este de Atlanta. La instalación funcionará a partir de abril en un inmueble industrial, cuya compra ya fue confirmada por autoridades locales.

Cómo será el nuevo centro de detención del ICE en Social Circle

El proyecto forma parte de una estrategia federal para aumentar la infraestructura de detención migratoria en distintos puntos de Estados Unidos. Según la información difundida por la ciudad, el inmueble industrial ubicado en 1365 E. Hightower Trail fue transferido y dejó de pertenecer a su anterior propietario privado PNK.

A partir de abril, el ICE comenzará a utilizar un nuevo centro de detención masiva en Social Circle, Georgia Imagen compuesta/The Atlanta Journal

“Ahora pertenece al ICE”, comunicaron en Facebook. “La ciudad de Social Circle seguirá de cerca la situación y compartirá la información confirmada con el público a medida que esté disponible”, señaló.

De acuerdo con los planes informados a funcionarios municipales, el complejo podría albergar entre 7500 y 10.000 personas una vez que entre en funcionamiento. El cronograma oficial prevé que la instalación comience a recibir detenidos a partir de abril, aunque algunos plazos de obra y contratación todavía estaban sujetos a definición.

La propiedad elegida es un almacén industrial de gran escala, pensado originalmente para logística y distribución, que se encontraba en desuso. El inmueble ahora será transformado para cumplir funciones de procesamiento, alojamiento y control migratorio.

La documentación entregada a la ciudad indica que el centro incluirá:

Áreas de admisión

Sectores de detención

Juzgados

Cafeterías

Lavanderías

Atención médica

Gimnasios

Espacios recreativos y otras dependencias operativas

También se informó que el diseño sería modular, lo que permitiría ajustar la capacidad según la demanda. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comunicó además que esta sede formará parte de un esquema nacional de reorganización.

“La instalación no tendrá ningún efecto adverso en la comunidad ni en las propiedades circundantes”, señaló el DHS a la ciudad.

Esta expansión es parte de un plan nacional más amplio impulsado por la administración de Trump para incrementar significativamente la capacidad de detención de inmigrantes Yuki Iwamura - FR171758 AP

La estrategia del gobierno federal para ampliar la detención migratoria

El centro de Social Circle no es un caso aislado. La iniciativa se integra a un programa más amplio para reforzar el sistema de detención del ICE mediante la conversión de depósitos y edificios industriales en nuevos espacios de encierro migratorio en varios estados.

Dentro de ese plan, Social Circle aparece identificado como uno de los llamados “megacentros”, es decir, instalaciones de gran capacidad destinadas a recibir detenidos desde otros puntos de procesamiento. Según un artículo de The Atlanta Journal, el esquema también contempla unidades menores que funcionarían como nodos previos de traslado.

Este rediseño se apoya en una expansión presupuestaria que busca fortalecer la estructura operativa de la agencia. En ese marco, el avance sobre propiedades de gran tamaño en estados como Georgia, Texas, Arizona, Missouri, Virginia y Luisiana responde a una lógica de centralización y aumento de plazas disponibles.

El ICE planea convertir la nueva instalación en Georgia en un espacio capaz de albergar hasta 10.000 migrantes Archivo

Temor por el agua

Aunque el proyecto avanza bajo jurisdicción federal, la principal preocupación local está puesta en la infraestructura pública. Las autoridades de Social Circle sostienen que el sistema actual de agua y tratamiento de aguas residuales no está preparado para absorber la demanda de una instalación de esta magnitud.

“El DHS citó un análisis de aguas residuales para respaldar sus afirmaciones sobre la capacidad disponible; sin embargo, una parte de dicha capacidad se atribuyó a la planta de tratamiento A. Scott Emmons”, señaló la administración de Social Circle en el comunicado.

“Esta planta de tratamiento no pertenece a la ciudad de Social Circle, no se encuentra dentro de los límites, está en un condado diferente y no está conectada al sistema de servicios públicos de la ciudad ni a este edificio", explicó.

Otro de los puntos más cuestionados es el cálculo sobre el volumen de efluentes que generaría el complejo. Según la información compartida con el municipio, el nuevo centro podría requerir una descarga diaria que supera ampliamente la capacidad actual del sistema cloacal de la ciudad, que ya opera al límite.

Por qué Social Circle no puede frenar la obra del ICE

Pese al rechazo de vecinos y a las dudas expresadas por el municipio, las autoridades locales reconocieron que no tienen herramientas legales para bloquear la instalación.

“La Constitución de EE.UU. tiene una cláusula que establece que el gobierno federal no está sujeto a las regulaciones estatales ni locales”, explicó el administrador municipal de Social Circle, Eric Taylor, a The Atlanta Journal. “La ley federal es suprema. Por lo tanto, no tienen que solicitar permisos de zonificación. No están sujetos a ningún tipo de regulación por parte de la ciudad”, señaló.

En consecuencia, la ciudad puede pedir información, expresar objeciones y evaluar impactos, pero no impedir por sí sola el desarrollo del centro que, según The Atlanta Journal, comenzará a funcionar a partir de abril.