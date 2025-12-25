En California: este es el sitio donde se puede patinar sobre hielo a pie de playa
Este 2025 se prepara una temática especial relacionada con El Mago de Oz
- 4 minutos de lectura'
Durante todo diciembre de 2025 y parte de enero de 2026, el Hotel del Coronado, en California, ofrecerá una pista de hielo cerca de la playa en la que sus huéspedes podrán patinar, además de otras actividades relacionadas con la temporada navideña y una temática especial nombrada Vacaciones en Oz.
Dónde patinar sobre hielo a pie de playa en California
La pista de hielo a pie de playa pertenece al Hotel del Coronado, ubicado en San Diego, y tiene vistas impresionantes hacia el océano Pacífico, según el sitio web de la empresa.
Esta atracción que fue inaugurada el pasado 21 de noviembre, estará disponible todo diciembre y se retirará el 4 de enero de 2026.
El Hotel de Coronado detalla que los días 1°, 8 y 15 de diciembre habrá descuentos de US$5 en la compra de cada entrada.
Los demás días, los boletos están en US$40 y US$45, según la fecha. La organización también explica que las ganancias serán donadas a la fundación Make A Wish en San Diego.
La compra de los tickets se debe hacer de manera anticipada a través del portal web del hotel, con a opción de seleccionar la fecha y hora.
Cada boleto permite que el usuario accede a la pista de hielo ubicada muy cerca del mar californiano durante 90 minutos e incluye la renta de los patines.
El hotel del Coronado aclara que las entradas solo son válidas en la fecha y hora que fueron seleccionadas al momento de la compra, que se debe firmar una exención de responsabilidad y que las condiciones climáticas, como el viento o la fuerte exposición a los rayos UV, pueden afectar la calidad del hielo.
La temática del Mago de Oz para celebrar las vacaciones
El mismo hotel ofrece otras atracciones durante la temporada de Navidad para todos sus visitantes, como el espectáculo Vacaciones en Oz, que estará disponible hasta el 4 de enero, según su sitio web.
La celebración incluye árboles y decoraciones temáticas, así como luces brillantes, festines para celebrar en familia, como el espectáculo de luces Maravilla de Oz, con una banda sonora inspirada en la historia y un final de ráfagas de nieve.
Hasta el 1 de enero también estará disponible el Sendero de oropel a Oz para que los visitantes realicen el recorrido de las baldosas amarillas y conozcan a todos los personajes del cuento.
Existirán actividades programadas durante la temporada navideña que consistirán en:
- Reuniones
- Festival de vacaciones
- Fotos con Santa
- Entrega de Elfos
- Decoración de casas de jengibre
- Películas navideñas en la playa
- Iglús junto a la playa
- Experiencias gastronómicas
- Cenas y espectáculos de Noche Buena y año nuevo
Mejores lugares de California para visitar en Navidad este 2025
El Estado Dorado tiene muchos destinos para visitar durante la temporada navideña, desde los soleados cerca de la playa, hasta los que se ubican en High Sierra, de acuerdo con Visit California.
Algunos de los pueblos que se recomienda visitar en Navidad, de acuerdo con los gustos y expectativas de cada viajero, son:
- Newport Beach en el condado de Orange County
Que organizan un desfile de botes durante cinco noches consecutivas y cuenta con paseos en barco que atraviesan por fincas iluminadas y otros edificios en la costa.
- Fresno en el Valle Central
Con increíbles luces navideñas con más de 2 millas (3.21 kilómetros) de decoraciones a lo largo del bulevar Van Ness, cientos de árboles de Navidad y casas adornadas lujosamente.
- Mammoth Lakes en High Sierra
El lugar perfecto para los amantes de la nieve, con pistas para esquiar y practicar snowboard, luces navideñas y eventos temáticos de la temporada.
