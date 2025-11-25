Documentos válidos y qué hacer si el ICE o la CBP detiene a un migrante en una parada de auto en Acción de Gracias

Durante una parada de auto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, los conductores deben presentar ciertos documentos en EE.UU. De cara a los viajes por el Día de Acción de Gracias, los expertos aconsejan que la persona se mantenga en calma y evite obstruir las labores policiales una vez que acredita su identidad.

Qué documentos son válidos durante una parada de auto del ICE o la CBP

El próximo 27 de noviembre se celebrará el Día de Acción de Gracias en EE.UU., y millones de personas viajarán para festejar el feriado, lo que resultará en varios operativos.

Cuando un agente federal detiene un vehículo, lo primero que debe hacer el migrante es presentar una licencia de conducir o una identificación emitida por el gobierno federal de EE.UU.

Un conductor detenido por la CBP o el ICE debe presentar un documento de identidad en primer lugar Freepik

De acuerdo con el Immigrant Defense Project (IDP), la obligación de presentar la documentación requerida solo aplica para el conductor. Los pasajeros no tienen por qué mostrar una identificación oficial ni mencionar cualquier información personal suya.

Si un agente del ICE o la CBP pide los documentos de inmigración, lo que se vaya a presentar depende de la situación legal del detenido.

Los ciudadanos de EE.UU. no tienen que portar comprobantes de ciudadanía.

Si una persona mayor de 18 años tiene documentos de inmigración válidos y vigentes, la ley ordena que porte esos documentos.

Se puede presentar licencia de conducir Real ID para probar el estatus legal.

Si es visitante, puede mostrar la prueba de su estatus legal.

“Tenga en cuenta que si los documentos de identificación de un país extranjero (como un pasaporte extranjero) o si los documentos de inmigración estadounidenses están vencidos, pueden usarse en su contra en procedimientos migratorios”, explica en un documento la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Qué hacer durante una parada de auto del ICE o la CBP en el Día de Acción de Gracias

En cuanto al registro del vehículo, la ACLU señala que una persona tiene derecho a negarse si los oficiales no le exhiben una orden firmada por un juez.

“No pueden arrestarlo por negarse a dar su permiso para un registro. Sin embargo, los agentes del ICE pueden registrarlo si lo arrestan, o pueden registrar su casa o automóvil si tienen una orden de registro válida firmada por un juez”, agrega.

Además, si el oficial tiene sospechas razonables de que puede portar un arma de fuego, está habilitado a registrarlo personalmente.

Las personas detenidas por la CBP o el ICE nunca deben presentar documentos falsos u obstruir las labores policiales CBP - CBP

El IDP, por su parte, sostiene que los agentes del ICE pueden exigir que todos salgan del auto para “la seguridad del oficial”. Antes de salir, la persona puede pedir que los agentes le den una justificación para detener el vehículo y que se identifiquen. Asimismo, según el National Immigration Law Center, la mejor forma de comportarse en una parada de auto es:

Conservar la calma: no entrar en pánico ni escaparse o intentar frenar el procedimiento, evitar convertirse en una amenaza.

no entrar en pánico ni escaparse o intentar frenar el procedimiento, evitar convertirse en una amenaza. Grabar: es una manera de documentar cualquier accionar inesperado que pueda tener el agente.

es una manera de documentar cualquier accionar inesperado que pueda tener el agente. Preguntar: consultarles a los agentes a qué agencia federal pertenecen puede ayudar a identificarlos más fácilmente.

consultarles a los agentes a qué agencia federal pertenecen puede ayudar a identificarlos más fácilmente. Guardar silencio: todos los migrantes tienen la facultad legal de no responder a las preguntas y permanecer callados.

todos los migrantes tienen la facultad legal de no responder a las preguntas y permanecer callados. Pedir marcharse: en caso de que el agente dé el visto bueno, el conductor puede irse de la escena.

Organizaciones de ayuda a los migrantes explican que un conductor no tiene que contestar preguntas a los agentes del ICE o la CBP sobre su estatus migratorio, en dónde nació o cómo llegó a Estados Unidos X @EROMiami - X @EROMiami

Día de Acción de Gracias: los derechos de una persona cuando el ICE o la CBP la detiene

El informe del IDP resalta que todos los conductores tienen los siguientes derechos durante un control de tráfico del ICE o la CBP: