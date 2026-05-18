Buenas noticias en Florida: DeSantis celebró una fuerte caída de muertes por opioides y fentanilo

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó nuevos datos estatales que muestran una caída significativa en las muertes causadas por opioides y fentanilo en Florida durante la primera mitad de 2025. El anuncio ocurrió en Titusville junto a autoridades de seguridad y funcionarios estatales.

Las cifras estatales muestran una caída en muertes por fentanilo en Florida

El reporte estatal indicó que las muertes vinculadas con fentanilo disminuyeron 46% entre enero y junio de 2025. Además, los decesos relacionados con opioides bajaron 42%, según el informe. El total de fallecimientos asociados con drogas cayó 19% en todo el estado.

El fentanilo ha causado millones de muertes en EE.UU. Prensa Gendarmería

Las cifras representan una continuación de la tendencia registrada desde 2021. Ese año fue considerado por las autoridades como el punto más crítico de la crisis de sobredosis en Florida. La información proviene del informe interino Drugs Identified in Deceased Persons Report de la Comisión de Médicos Forenses de Florida y del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés).

El comisionado del FDLE, Mark Glass, atribuyó parte de la disminución a penas más severas contra traficantes. También consideró que gran parte del éxito de las estrategias fue una mayor disponibilidad de naloxona, medicamento comúnmente utilizado para revertir las sobredosis.

Miles de personas mueren todos los meses en EE.UU. por sobredosis Getty Images

Durante la conferencia donde se dio la información, DeSantis afirmó que las estadísticas reflejan el impacto de políticas estatales enfocadas en endurecer sanciones contra traficantes. Además, sostuvo que el Estado “puede combatir con éxito al fentanilo y a los carteles” gracias a sus agencias estatales.

La reducción registrada en Florida coincidió con una tendencia nacional. Datos provisionales del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los CDC señalaron una baja nacional cercana al 27% en muertes por sobredosis durante 2024. Entre los estados con mayores descensos aparecieron Virginia, West Virginia, Ohio, Michigan y Nueva York, según análisis elaborados con cifras oficiales federales.

Las nuevas penas que impuso Florida para delitos relacionados con drogas

El gobierno estatal destacó que Florida aprobó en años recientes leyes para endurecer condenas relacionadas con el tráfico de fentanilo.

El FDLE recordó que fiscales estatales ahora cuentan con herramientas legales que permiten imponer penas mínimas obligatorias de hasta 25 años de prisión contra traficantes de esta droga.

Por su parte, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, respaldó las acciones estatales contra el tráfico de fentanilo y organizaciones criminales vinculadas con la distribución de drogas sintéticas.

Ron DeSantis consideró un avance la disminución de muertes Captura de pantalla de YouTube Ron DeSantis

Otro eje de la estrategia estatal ha sido el programa SAFE, creado en 2023 para financiar operaciones antidrogas de gran escala.

Según datos difundidos previamente por la oficina del gobernador, esta iniciativa permitió decomisos récord de fentanilo y apoyó investigaciones contra redes vinculadas con tráfico de drogas.