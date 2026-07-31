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En California: la herramienta para buscar y reclamar salarios atrasados recuperados por el gobierno

La plataforma permite consultar si el gobierno recuperó dinero a nombre del empleado; las denuncias laborales deben presentarse por otra vía

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La herramienta permite registrar las horas trabajadas y reclamar sueldos no pagados de trabajadores en California y otras partes de Estados Unidos
La herramienta permite registrar las horas trabajadas y reclamar sueldos no pagados de trabajadores en California y otras partes de Estados UnidosImagen ilustrativa generada con IA

En julio, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés) informó nuevas recuperaciones de salarios atrasados por infracciones al sueldo mínimo y las reglas de horas extras. Para localizar a empleados que todavía no cobraron montos recuperados a su nombre, la División de Salarios y Horas dispone de la aplicación Workers Owed Wages.

La herramienta para registrar las horas trabajadas y reclamar sueldos no pagados en California

La herramienta de búsqueda Workers Owed Wages (WOW) permite consultar si el organismo recuperó salarios atrasados para un trabajador y todavía mantiene el dinero pendiente de entrega.

La herramienta de búsqueda está diseñada para reclamar el cumplimiento de las normas laborales de Estados Unidos y proteger el salario de los trabajadores
La herramienta de búsqueda está diseñada para reclamar el cumplimiento de las normas laborales de Estados Unidos y proteger el salario de los trabajadoresFreepik

“Cuando detectamos infracciones, trabajamos para recuperar los salarios impagos en nombre de los empleados. Hacemos todo lo posible por localizar y notificar a cada empleado al que se le adeudan salarios”, señaló la agencia.

Cuando la WHD no logra localizar a un trabajador, mantiene el dinero recuperado durante tres años. Si al finalizar ese período no pudo entregarlo, los fondos restantes se transfieren al Tesoro de Estados Unidos.

Cómo buscar y reclamar salarios recuperados mediante WOW

Los trabajadores que creen que se les adeudan salarios impagados en California deben seguir los siguientes pasos al ingresar a la plataforma:

  • Buscar al empleador: ingresar el nombre de la empresa investigada para comprobar si la WHD mantiene salarios recuperados relacionados con ella.
  • Verificar su nombre: la persona debe buscarse en el sistema. WOW confirmará si le corresponden salarios adeudados.
  • Enviar la información de contacto: proporcionar los datos de contacto para que el organismo pueda enviarle el formulario de reclamación ​​junto con las instrucciones.
  • Cargar el formulario de reclamación firmado y los documentos: revisar el correo electrónico para encontrar el Formulario de Reclamación de Salarios Atrasados ​​(WH-60). Completarlo, firmarlo y crear una cuenta en login.gov para cargarlo de forma segura. Es necesario incluir una copia de uno de los siguientes documentos para verificar la identidad:
    • Tarjeta del Seguro Social
    • Tarjeta de Identificación Tributaria Individual (ITIN)
    • Licencia de conducir o identificación estatal
    • Formulario W-2, recibo de nómina u otra documentación
  • Procesamiento y pago: después de que el empleado envíe su formulario de reclamación de remuneraciones adeudadas, WHD lo procesará en aproximadamente seis semanas y le enviará los salarios que se le adeudan.
El reclamo de salarios adeudados en Estados Unidos
El reclamo de salarios adeudados en Estados Unidos

Cómo presentar una queja sobre normas laborales en California

La WHD también recibe denuncias relacionadas con leyes laborales federales, entre ellas las normas sobre salario mínimo, horas extras, registros laborales y trabajo infantil. Para presentar un reclamo, el empleado debe reunir la información necesaria.

Luego, puede llamar al 1-866-487-9243 o comunicarse con la agencia en línea para preguntas más generales. Por último, el DOL indica que la WHD trabajará con el denunciante para responder a sus preguntas y determinar si la investigación “es el mejor curso de acción”.

Para presentar una queja sobre las normas laborales con la herramienta, los trabajadores deben reunir primero la información necesaria
Para presentar una queja sobre las normas laborales con la herramienta, los trabajadores deben reunir primero la información necesariaFreepik - Freepik

Asimismo, la WHD señala que la siguiente información es útil para presentar una queja:

  • El nombre del empleado.
  • La dirección y número de teléfono.
  • El nombre de la compañía donde trabaja/trabajó.
  • Ubicación de la empresa (puede ser diferente del lugar donde trabaja).
  • Número de teléfono de la compañía.
  • Nombre del gerente o dueño.
  • Tipo de trabajo que hizo.
  • Cómo y cuándo le pagaron (por ejemplo, en efectivo o con cheque, todos los viernes).

La agencia explica sobre el final que cualquier información adicional que pueda proveer, como copias de talones de pago, registros personales de horas trabajadas u otros datos sobre las prácticas de pago de los empleadores, es útil.

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