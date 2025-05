En California: por un error de conducción, ahora puede ser deportada tras vivir 20 años sin papeles en EE.UU.

En ciudades fronterizas como San Diego, en California, un simple desvío puede ser generar graves consecuencias. Es lo que vivió Ana Camero, una mujer de 65 años con más de dos décadas de vida en Estados Unidos, cuando un error al conducir la llevó a cruzar un límite inesperado al estar sin papeles: ingresó a una base militar.

Un error de manejo que cambió la vida de una mujer en California

Una mujer mexicana de 64 años, identificada como Ana Camero, enfrenta un proceso de deportación tras cometer un error al conducir cerca del aeropuerto internacional de San Diego. Según reportó Telemundo, Ana terminó accidentalmente dentro de una base militar del Cuerpo de Marines, lo que provocó su detención por parte de la Patrulla Fronteriza.

Desde Otay Mesa, la hija de Ana clama por apoyo legal y visibilidad para evitar que un malentendido termine en deportación Foto: Freepik

El incidente ocurrió el pasado 7 de abril, cuando Ana, quien vive sin documentos en Estados Unidos hace más de 20 años, salía de trabajar y se dirigía a su casa. Hizo una parada en una gasolinera ubicada entre San Diego Avenue y Washington Street, y al intentar incorporarse a la autopista sur, tomó una calle equivocada que la llevó directamente a una entrada de la base de reclutamiento de los Marines.

Según relató su hija en entrevista, “solo fue una vuelta equivocada”. La joven, entre lágrimas, compartió que la última conversación con su madre desde el centro de detención de Otay fue desgarradora:

“Me quiero quedar con ustedes, me quiero ir. Es que no puedo hacer nada”, expresó Ana desde el centro de detención.

Patrulla Fronteriza y protocolos federales

Al ingresar a la base, los marines solicitaron una identificación oficial. Al no poder presentarla, se activó un protocolo de seguridad y se notificó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Cuando una persona sin debida autorización intenta acceder a una instalación federal, debe proporcionar una identificación oficial. Si no lo hace, se informa a las autoridades pertinentes, sin importar si fue por error. Por su parte, la Patrulla Fronteriza confirmó que sus agentes pueden asistir en instalaciones militares cuando son requeridos.

Con más de 20 años de residencia sin papeles en EE. UU., la mujer enfrenta ahora uno de los momentos más difíciles de su vida Foto: Freepik

Sin récord criminal, pero en peligro

Una de las ventajas de Ana es que no cuenta con antecedentes penales ni infracciones en su historial. Además, su familia detalló que padece diabetes y tuvo dos cirugías en el pie para abrirle las arterias, lo que agrava su situación dentro del centro de detención.

“Estuve ahí como dos horas… Cuando vi que entraban las camionetas, ya sabía que esto no era bueno”, dijo una testigo presente durante la detención. Un abogado consultado por el medio citado comentó que, a pesar de haber ingresado a un territorio federal, la defensa es posible: “Si Ana puede comprobar su residencia, su empleo, y que no representa ninguna amenaza, podría defender su caso ante la corte", dioj.

Familia pide apoyo y lanza campaña

La hija de Ana, Melisa, inició una campaña en GoFundMe para recaudar fondos y poder contratar un abogado que represente a su madre. “A quienes no tienen papeles y viven en San Diego, les digo: si no ven bien el camino, si es de noche, llamen a un familiar o un amigo. No se arriesguen”, aconsejó Melisa.

Un operativo de la Patrulla Fronteriza fue activado tras el ingreso no autorizado a una zona controlada por el cuerpo de Marines Foto: Freepik

La próxima audiencia de Ana estuvo programada para el pasado miércoles a las 8:00 a.m.. La familia espera que pueda ser liberada antes, para que reciba la atención médica urgente que necesita.

¿Qué hacer si una persona es detenida por la Patrulla Fronteriza?

Cuando una persona es detenida por la Patrulla Fronteriza (CBP) en territorio estadounidense, especialmente si no cuenta con estatus migratorio legal, comienza un proceso que puede culminar en deportación. Sin embargo, existen mecanismos legales y recursos que pueden ayudar en su defensa.

La detención puede darse en la frontera, en una base militar o durante operativos en ciudades. Una vez bajo custodia, la persona suele ser trasladada a un centro de detención migratoria, como los ubicados en Otay Mesa, San Diego u otras instalaciones administradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La entrada accidental de una mujer sin papeles a una instalación naval ha generado preocupación entre familiares y activistas Foto: Freepik

Toda persona detenida, sin importar su estatus migratorio, posee ciertos derechos básicos:

Derecho a permanecer en silencio .

. Derecho a no firmar documentos sin comprender su contenido .

. Derecho a consultar con un abogado de inmigración (aunque el Estado no proporciona representación gratuita).

(aunque el Estado no proporciona representación gratuita). Derecho a solicitar una audiencia frente a un juez migratorio, dependiendo del caso.

Documentación y elementos clave para la defensa

Las personas detenidas o sus familiares pueden empezar a preparar una posible defensa al recolectar documentación que demuestre arraigo en el país, como: