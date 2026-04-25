Sueño americano en California: cómo acceder a préstamos baratos para construir viviendas en el centro de Los Ángeles

En un contexto donde comprar una vivienda en California resulta cada vez más difícil por la suba sostenida de precios, el acceso al crédito se volvió un factor clave. En la ciudad de Los Ángeles, tanto las autoridades locales como el propio estado impulsan programas de financiamiento pensados para facilitar la compra de una casa, especialmente para quienes enfrentan mayores barreras económicas.

Cómo acceder a programas de asistencia para comprar vivienda en Los Ángeles paso a paso

El Departamento de Vivienda de Los Ángeles (LAHD, por sus siglas en inglés) mantiene algunos programas para conseguir un préstamo, aunque cada uno se abre por tiempo definido y con requerimientos muy específicos. Uno de los más conocidos es el Programa de Asistencia para la Compra de Bienestar para Personas de Bajos Ingresos (LIPA, por sus siglas en inglés).

Los Ángeles tiene algunos programas de préstamos para vivienda Pexels

Esta iniciativa está dirigida a compradores de vivienda por primera vez con ingresos bajos. El proceso para solicitar el beneficio comienza con una precalificación financiera. De acuerdo con la página oficial del programa, el primer paso es contactar a uno de los prestamistas participantes aprobados por la ciudad para obtener una hipoteca inicial. De este modo, el acreedor podrá evaluar si el solicitante cumple con los requisitos.

Requisitos para acceder a los programas de ayuda para vivienda en Los Ángeles

Una vez iniciado el proceso, los interesados deben cumplir condiciones obligatorias antes de poder aplicar formalmente:

Tomar un curso de educación para compradores de vivienda de al menos 8 horas.

Recibir asesoría de agencias autorizadas por el propio LAHD.

Ser comprador por primera vez.

Tener un puntaje de crédito mínimo (alrededor de 660) y cumpla con límites de ingreso.

Aportar al menos el 1% del valor de la vivienda con recursos propios.

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Finalmente, la solicitud se realiza mediante un sistema de reservaciones en fechas específicas, ya que el programa tiene recursos limitados. El LAHD abre rondas durante el año en las que se asigna un número de apoyos, por lo que los solicitantes deben estar listos para aplicar en cuanto se habilitan los espacios.

Cabe destacar que el apoyo se otorga como un préstamo sin intereses que cubre el pago incial y costos de cierre, y se paga hasta que la propiedad se vende o se refinancia.

Programas de ayuda para compradores primerizos en el condado de Los Ángeles: requisitos y beneficios

Por otro lado, se encuentra el Programa de Adquisición de Vivienda Asequible (AHOP, por sus siglas en inglés), administrado por la Agencia de Desarrollo del Condado de Los Ángeles. También está dirigido a compradores de vivienda por primera vez con ingresos bajos o moderados.

De acuerdo con la información oficial, el programa no se tramita como un crédito independiente, sino como un apoyo complementario a una hipoteca principal. En ese sentido, el proceso inicia con la precalificación a través de un prestamista participante que evalúa la viabilidad financiera del solicitante.

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Los interesados deben cumplir con requisitos específicos como:

No haber sido propietarios en los últimos tres años.

Ocupar la vivienda como residencia principal.

Completar un curso de educación para compradores impartido por agencias certificadas.

El apoyo se otorga en forma de una segunda hipoteca con 0% de interés, que puede utilizarse para cubrir el enganche y los costos de cierre. No requiere pagos mensuales inmediatos, ya que su liquidación se difiere hasta que ocurra algo como la venta o refinanciamiento de la propiedad.

Es importante señalar que AHOP no está abierto siempre, al igual que el LIPA. En este caso, su disponibilidad está ligada a proyectos y propiedades específicas del programa. Así, los interesados deben postularse cuando se habilitan desarrollos autorizados bajo este esquema y la autorización del financiamiento dependerá también de cuántas viviendas hay disponibles.