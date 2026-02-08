En Los Ángeles: desfile del dragón, festivales y las actividades para celebrar la llegada del Año Nuevo chino

Los Ángeles, California, se prepara para recibir el Año del Caballo con una vibrante agenda cultural que rinde homenaje a las tradiciones milenarias del Año Nuevo chino. Desde el emblemático desfile del dragón en el corazón de Chinatown hasta festivales comunitarios repletos de gastronomía y arte, la ciudad ofrece una propuesta diversa para celebrar el inicio de este nuevo ciclo lunar.

¿Cuáles son los eventos para celebrar el Año Nuevo chino en Los Ángeles?

Chinatown

El distrito histórico de Chinatown es el epicentro de la fiesta en Los Ángeles. Durante la transición al Año Nuevo Lunar, este emblemático sector se transforma en un escenario con faroles, melodías y gastronomía, según Discover Los Angeles.

Chinatown prepara un festejo lleno de color en Los Ángeles, con desfiles, carrozas, música y gastronomía (Archivo) TED ALJIBE - AFP

Entre los principales atractivos en este lugar, se encuentran:

Golden Dragon Parade: es un desfile histórico y gratuito que incluye carrozas, bandas musicales, artistas culturales y las tradicionales danzas del dragón y del león. Este año se realizará el 21 de febrero de 2026, de 13.00 a 16.00 (hora local) , en Chinatown Central Plaza y North Broadway, Los Ángeles, CA.

Festival de Año Nuevo Lunar de Alhambra

La ciudad de Alhambra celebrará el Año del Caballo con un gran festival, el próximo 28 de febrero de 2026, de 9.00 a 17.00 hs, en Calle Principal, Alhambra.

Habrá espectáculos culturales, gastronomía, tradiciones festivas, puestos, actividades familiares y mucho más, de acuerdo con la página web oficial del evento.

El Año Nuevo Chino es una de las celebraciones más grandes del mundo y dará inicio el próximo 17 de febrero (Foto: Freepik)

Festival del Año Nuevo Lunar en el Puerto de Los Ángeles

El Festival Anual del Año Nuevo en el Puerto de Los Ángeles tendrá lugar el sábado 21 de febrero de 15.00 a 19.00 hs, en el 112 E. Calle 22, San Pedro. El evento es gratuito, apto para toda la familia y abierto a todas las edades, según su sitio web.

Ofrece entretenimiento en vivo, bailarines, artesanías, food trucks y un zoológico interactivo, donde los visitantes pueden acercarse a gallos, ovejas, cabras y cerdos, e incluso a caballos.

Fiesta en la calle 15

Ideal para comprar en negocios locales del mercado comunitario de la organización Fifteen Percent Pledge, dedicada a la equidad racial. Habrá DJs, food trucks y mucho más.

Se lleva a cabo entre el sábado 7 de febrero, de 10.00 a 16.00 hs, y el domingo 8, de 10.00 a 17.00 hs, en el 5555 de Avenida Melrose. Las entradas se consiguen en su sitio web.

Año Nuevo Lunar en el Disney Hall

Para festejar el Año Nuevo Lunar, algunos miembros de la Filarmónica de Los Ángeles interpretarán música de cámara en el Walt Disney Concert Hall. Se celebrará el Año del Caballo con canciones folclóricas chinas reinterpretadas y con una muestra del encanto de Mozart.

Será el martes 10 de febrero, a las 20.00 hs. Los boletos arrancan desde US$25 y se pueden comprar en la página oficial del evento.

El Año Nuevo Chino 2026 estará regido por la energía del Caballo de Fuego, que trae renovación, cambios y movimiento (Pexels)

¿Cuándo se celebra el Año Nuevo Chino 2026?

El Año Nuevo Chino comienza tradicionalmente en la segunda luna nueva después del solsticio de invierno, motivo por el cual la fecha varía cada año en el calendario gregoriano. En 2026, este día caerá el martes 17 de febrero y marcará el Año del Caballo de Fuego, según Hola!.

El caballo ocupa el séptimo lugar de los 12 animales del zodíaco; se asocia tradicionalmente a la libertad, la independencia, la iniciativa y la energía en movimiento.

Al mezclarse con el elemento Fuego, estos rasgos se potencian, lo que dará lugar a un año lleno de acción, creatividad y transformación.