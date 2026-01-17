Año Nuevo Chino 2026: cuándo se celebra y los rituales más populares en EE.UU.

El Año Nuevo Chino 2026 marcará el inicio del vibrante ciclo del Caballo de Fuego, una festividad que en Estados Unidos trascendió las fronteras de los barrios chinos para convertirse en un fenómeno cultural a nivel nacional. Esta celebración, no solo llena de desfiles y danzas las calles de ciudades como Nueva York y San Francisco, sino que también trae consigo una serie de rituales de prosperidad que cada vez más personas adoptan para atraer la buena fortuna.

Cuándo se celebra el Año Nuevo Chino 2026

A diferencia de la fecha fija del calendario gregoriano, el Año Nuevo Chino se rige por los ciclos lunares, lo que hace que su inicio varíe anualmente. En 2026, el 17 de febrero dará la bienvenida al Año del Caballo de Fuego (o Caballo Rojo), un periodo de intensa energía que se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027, señaló Hola!

El año nuevo chino 2026 estará regido por la energía del Caballo de Fuego e iniciará el próximo 17 de febrero (Unsplash)

El Año Nuevo Chino representa el corazón de la tradición asiática: un espacio para el reencuentro familiar y la renovación de esperanzas. Bajo el dominio del Caballo de Fuego, este año se perfila como un ciclo de constante movimiento y transformaciones que pondrán a prueba la resiliencia.

La clave para navegar este periodo de altibajos será mantener el equilibrio y la rectitud en cada paso. Especialmente para quienes vibran con el elemento fuego, el éxito dependerá de la moderación; actuar con prudencia y sinceridad será el mejor escudo ante cualquier turbulencia.

Rituales para el inicio del Año Nuevo Chino 2026

Desde la tradicional limpieza del hogar para eliminar las malas energías hasta el intercambio de los emblemáticos sobres rojos, existen varios rituales que se pueden implementar durante el Año Nuevo Chino 2026. Entre los más comunes, se encuentran los siguientes, según el sitio Rituals:

Limpieza del hogar

Antes del 17 de febrero, es esencial realizar una limpieza exhaustiva en la casa para eliminar cualquier rastro de energía negativa. El truco está en barrer desde el interior hacia la puerta principal, con el fin de simbolizar la expulsión de la mala fortuna del ciclo anterior.

Sin embargo, este ritual debe realizarse los días previos al Año Nuevo Chino. El mismo 17 de febrero las escobas deben guardarse, ya que barrer durante el primer día podría “ahuyentar” accidentalmente la prosperidad que acaba de llegar señaló Vogue.

Barrer la casa es un poderoso ritual de limpieza de energías que también puede ayudar a atraer abundancia en el Año Nuevo Chino (Pexels/cottonbro studio)

Cena familiar

Uno de los rituales más populares es la cena de reencuentro, un banquete que celebra la unión familiar y la esperanza de un futuro próspero. En esta mesa, cada plato tiene un propósito: los fideos largos se sirven como un deseo de longevidad y una vida extendida, mientras que el arroz actúa como un símbolo esencial de abundancia y continuidad para el hogar, destacó ABC.

Sobres rojos

El ritual de los sobres rojos (Hongbao) consiste en obsequiar dinero a niños, familiares jóvenes o colaboradores dentro de sobres rojos. Este color no es casualidad, ya que actúa como un amuleto de protección y un imán para la fortuna.

En caso de no tener a quién regalar, se puede aplicar un truco de prosperidad personal, que consiste en colocar un sobre rojo con billetes bajo la almohada durante la víspera para asegurar que el flujo de efectivo no falte en el hogar durante el 2026, consignó TV Azteca.

El Año Nuevo Chino es una de las celebraciones más grandes del mundo (Foto: Freepik)

Decoraciones rojas y doradas

El rojo es el color del festival, ya que se considera que trae buena suerte y protege contra los malos espíritus. Por otro lado, el dorado se relaciona con la abundancia. Se aconseja decorar la casa con estos colores o usar una vestimenta durante el Año Nuevo Chino, indicó Hola!.

Leones y dragones

De acuerdo con el sitio Rituals, el Año Nuevo Chino siempre se celebra con gente que baila vestida de leones y dragones. Estas danzas nacieron para ahuyentar a Nian, una bestia mitológica que acechaba a las personas. Hoy, estos ruidos fuertes y colores vibrantes permiten espantar los malos espíritus y proteger el hogar.

Ritual del arroz

El arroz simboliza la abundancia y para este ritual se debe empezar 10 días antes de la luna nueva. Cada día se coloca una cucharada de arroz crudo en una taza, una vez que llegue el día del inicio de año se debe colocar junto a esta taza una vela blanca y prenderla. Posteriormente, se cocina el arroz en cualquier versión, según Hola!