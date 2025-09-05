Es de Los Ángeles y perdió su casa al creer que tenía una relación con el actor Steve Burton, pero era una estafa con IA

Una familia de Los Ángeles, California, denunció que estafadores utilizaron la inteligencia artificial (IA) para hacerse pasar por el actor estadounidense Steve Burton y engañar a su madre. La mujer, identificada como Abigail Ruvacalva y de 66 años, creyó que tenía una relación de pareja con el famoso protagonista de la serie de televisión “General Hospital” y envió dinero y hasta vendió su casa, por lo que ahora está en quiebra.

No era Steve Burton: era estafadores que usaban la IA

Vivian Ruvalcaba, hija de Abigail, confesó que su madre había intercambiado mensajes de texto con un estafador que le enviaba videos manipulados con inteligencia artificial -deep fakes- sumamente realistas en donde el protagonista le enviaba mensajes amorosos, según publicó ABC News.

“Hola. Te quiero mucho, cariño. Tenía que hacer este video para hacerte feliz, mi amor”, dice un clip que la hija de la víctima logró rescatar, el cual fue verificado por expertos en IA, quienes coincidieron en que la imagen y la voz de Steve Burton fue clonada.

Abigail comenzó a recibir videos de la estrella de General Hospital desde octubre de 2024 hasta el punto en el que pensó que ambos eran pareja. Fue entonces cuando el estafador decidió trasladar la conversación a WhatsApp.

Steve Burton advirtió a sus fans sobre las estafas con IA que usaban su imagen (FB/Steve Burton)

Abigail vendió su propiedad y planeaba enviarle dinero al estafador

La víctima se enamoró del actor Steve Burton, sin saber que se trataba de una estafa que la obligaría a declararse en quiebra tras enviar miles de dólares al responsable, según declaró su familia a KTLA.

Abigail reveló que ella pensaba que ambos tendrían una buena vida juntos, y dijo que todo le parecía muy real, debido a que hablaron por videollamada y también intercambiaron muchos mensajes de texto.

Poco después de que sus conversaciones se convirtieran en algo más personal, el estafador comenzó a pedirle dinero a su víctima a través de mentiras, manipulación y chantaje emocional.

Fue entonces cuando la señora envió más de US$81 mil en efectivo, además de transferencias a través de cheques, Zelle y Bitcoin. Luego de que Abigail se gastara todos los ahorros de su vida, vendió su casa en US$350 mil, dispuesta a mandar las ganancias al hombre que se hacía pasar por Burton.

El estafador le sugirió a Abigail vender su propiedad y enviarle las ganancias (Web/ABC News)

De acuerdo con la hija de la víctima, su madre vendió todo en cuestión de semanas y declaró que la señora resultó ser un blanco fácil para los delincuentes debido a su trastorno de bipolaridad.

Además, Vivian Ruvalcaba también mencionó que Abigail vendió la propiedad muy por debajo de su valor real, y que casi de inmediato el nuevo propietario renovó el inmueble y lo revendió.

El supuesto Steve Burton le había hecho creer a su madre que necesitaba el dinero para poder afrontar los daños de los incendios de Los Ángeles, algo que era, desde luego, falso.

Steve Burton cree que hay una “epidemia” con los “deep fakes”

El actor fue consultado sobre el caso por el equipo de 7 On Your Side Investigates, de la cadena ABC, y dijo que es un hecho que se repite a menudo. “Que yo sepa, que han perdido dinero, son cientos. Cientos”, dijo Burton.

En su cuenta verificada de Instagram ha observado a estafadores que responden a los mensajes como si fueran él, para derivarlos a otras páginas. Por lo que aclara: “Antes que nada, no necesito tu dinero”, dijo Burton. “Jamás te pediría dinero”.

“Veo gente que viene a mis presentaciones y me mira como si hubieran tenido una relación en línea durante un par de años, y les digo: ‘No, lo siento. No sé quién eres’. Y simplemente lo ves, es tan triste, ves la devastación”, dijo.

Familia de Abigail pide ayuda en Go Fund Me

A través del sitio web, la hija de la víctima pidió ayuda para recuperar “la casa y la dignidad” de su madre. Su objetivo es reunir US$18 mil y explicar un poco más sobre el trastorno que le fue diagnosticado.

Según Ruvalcaba, su mamá trabajó como contadora durante muchos años y poseía un carácter perspicaz, aunque eso se desvaneció poco a poco luego de haber sido diagnosticada con trastorno bipolar tipo 1.

Vivian Ruvalcaba y su madre Abigail piden ayuda a través de Go Fund Me (Web/Go Fund Me)

La hija de Abigail describió la enfermedad mental de su madre como “una montaña usa para toda la vida” y recordó que desde que ella tenía 10 años de edad la vio luchar en contra de diversas adversidades.

Además, explicó que actualmente la mujer de 66 años vive del Seguro Social debido a que su trastorno se apoderó de su vida y que en una fase frenética fue estafada por miles de dólares, además de que perdió su casa a la que solo le restaba una hipoteca de US$45 mil.