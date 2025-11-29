¿Es legal tener dos licencias de conducir en California?

La ley de California exige que cada conductor cuente con una única licencia válida, asociada a su estado de residencia principal. El marco legal determina cuándo un permiso previo queda anulado, quiénes están obligados a obtener una credencial estatal y cuáles son las implicaciones de conducir con un documento invalidado.

Reglas sobre licencias de conducir en California

En Estados Unidos, el sistema de licencias de conducir funciona bajo una regla central: cada persona puede poseer únicamente un documento vigente emitido por un solo estado.

Este principio opera también en California, donde el permiso funciona como autorización para operar vehículos motorizados y contiene datos personales como nombre, fecha de nacimiento, domicilio, firma y fotografía. La tarjeta debe estar en posesión del conductor en todo momento mientras maneje.

En el Estado Dorado, una vez que se emita una nueva credencial, la anterior pasa automáticamente a perder validez

La normativa aclara que no es permitido conservar dos permisos de conducir válidos a la vez. Esto aplica tanto a quienes mantienen vínculos con más de un estado como a quienes llegan a California desde otra jurisdicción.

Según explicó Jason Morton, de la oficina de Redding de la Patrulla de Carreteras de California, al medio Record Searchlight, una vez que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) emite una nueva credencial, cualquier documento anterior queda sin efecto. “Es ilegal conducir con la licencia anterior”, detalló.

El organismo suele solicitar que el solicitante entregue su registro de conducir vigente al momento de tramitar el nuevo. En muchos estados, cuando una persona se traslada y obtiene su documento local, el permiso previo es perforado o marcado para dejar constancia de su invalidez.

Esa regla evita que un conductor mantenga dos identificaciones válidas, aun cuando pase parte del año en distintos estados.

“Si te mudaste y perdiste tu antigua licencia o te la robaron y no puedes entregarla al DMV de California, es posible que tengas que informar a la oficina de tu antiguo estado que has renunciado a tu anterior permiso y que estás por obtener una nueva credencial en tu jurisdicción actual”, explicó Morton.

¿Qué pasa si se conduce con dos licencias en California?

La ley establece que solo la licencia más reciente tiene validez legal. Circular con una credencial invalidada significa operar un auto sin la autorización correspondiente, lo que puede derivar en sanciones según el Código de Vehículos de California. Aunque las sanciones exactas varían por caso, la conducta constituye una violación directa de las obligaciones del conductor.

Este principio se extiende a quienes dividen su tiempo entre distintos estados. La persona debe elegir en cuál mantiene su residencia principal y, en función de ello, determinar qué permiso conservar. California interpreta el trámite de obtención de su licencia como una manifestación de intención de residencia.

Criterios para determinar la residencia en California

El requisito de obtener un permiso de conducir estatal se aplica a quienes son considerados residentes o tienen la intención de residir en California, algo que se determina a partir de la duración de la estancia.

En concreto, una persona aplica para este estatus cuando vive en el estado desde hace seis meses o más, dentro de un período de 12 meses, salvo que su presencia sea temporal, según se detalla en el sitio web del DMV.

Existen otros factores utilizados por la normativa local para confirmar esa condición. Entre ellos se incluyen:

Estar registrado para votar en California

Trabajar en el estado

Tener un negocio

Pagar matrícula universitaria como residente

Contar con una exención de impuestos a la propiedad

Cualquiera de estas acciones es suficiente para que el DMV considere que la persona debe obtener una licencia californiana. Los residentes, independientemente de su situación migratoria, deben contar con este permiso para conducir.

Para quienes no pueden presentar prueba de presencia legal en EE.UU., el estado ofrece el documento bajo el programa AB 60, válido exclusivamente para manejar.

Cómo manejar legalmente en California en caso de no ser residente

Existen casos en los que una persona pasa temporadas en California sin establecer su residencia legal. Esto ocurre, por ejemplo, con quienes viven parte del año en otro estado y mantienen allí su domicilio principal.

En esta situación, la ley permite conservar la licencia del estado de origen sin necesidad de renunciar a ella.

Estas personas pueden solicitar una tarjeta de identificación (ID), que sirve como documento de identidad, pero no como autorización para conducir. La ID no reemplaza el permiso y puede mantenerse sin afectar la validez del documento del estado de residencia.

Esta alternativa es útil para quienes requieren una identificación local para trámites o servicios, pero no desean declarar residencia en el estado Dorado ni invalidar su licencia vigente emitida en otra jurisdicción.