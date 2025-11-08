Cambian para siempre las licencias de conducir en California: la nueva actualización

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de California anunció una actualización sobre las licencias de conducir en el estado. La nueva versión del documento cuenta con un diseño renovado y mejora las medidas de seguridad.

Las nuevas licencias de conducir de California mejoran la seguridad

Esta actualización es la primera mejora integral de diseño y seguridad que se realiza desde 2010 y la primera modificación en el aspecto del documento desde 2018, cuando se implementó la Real ID.

California lanzó un nuevo diseño de sus licencias de conducir DMV California - DMV California

Según se explicó en el comunicado oficial que realizó el DMV de California en su sitio web, estos son los cambios que tendrá el documento:

Añade una firma digital a uno de los códigos de barra que se encuentran en el reverso de la licencia como parte de una tecnología contra la falsificación.

a uno de los códigos de barra que se encuentran en el reverso de la licencia como parte de una tecnología contra la falsificación. Se retira la banda magnética que tenían las tarjetas hasta ahora.

que tenían las tarjetas hasta ahora. Hay un nuevo diseño.

La entidad afirma que el Estado Dorado es uno de los primeros del país en contar con este tipo de tecnología diseñada para proteger las licencias de conducir de sus residentes.

Cambios de diseño en las licencias de conducir de California

Más allá de las nuevas medidas de seguridad, otro de los cambios importantes en el documento es el nuevo diseño. El comunicado indica que el estado busca destacar sus paisajes en las licencias: “El DMV agrega imágenes que muestran la belleza natural de California”.

Concretamente, muestra secuoyas y amapolas y la costa del Estado Dorado, todas imágenes representativas de su paisaje natural, que estarán presentes por detrás de la foto y los datos de cada conductor.

Las licencias de conducir de California actualizaron su diseño Foto de freepik

El anuncio fue realizado oficialmente el 1° de octubre, por lo que todas las nuevas licencias que se emiten en California desde esa fecha tienen tanto el diseño renovado como las medidas de seguridad mejoradas que comunicó el DMV.

Qué pasa si tengo la versión anterior de la licencia de conducir en California

A pesar de los cambios y de que paulatinamente esta versión de la documentación reemplazará a todas las anteriores, el director del DMV, Steve Gordon, remarcó que no es necesario realizar ninguna modificación antes de la fecha de vencimiento.

En California, quienes tengan el diseño anterior pueden usarlo sin problemas hasta la fecha de vencimiento. Cuando esté por expirar, deben llevar a cabo el trámite de renovación de manera normal y allí se les entregará la documentación más actual.

Los conductores de California deben realizar la renovación normalmente Unsplash-Suyash Mahar/DMV California

“Aunque sabemos que algunos de los conductores van a querer la nueva versión de la licencia de conducir, no hay necesidad de reemplazarla hasta que la actual expire”, explicó el funcionario.

Requisitos para obtener una licencia de conducir en California

De acuerdo con el sitio web oficial del DMV, para tramitarla por primera vez en el Estado Dorado se necesita obtener primero un permiso de instrucción, que luego permitirá rendir el examen para conseguir la licencia de conducir. Para conseguirlo se requiere: