Gavin Newsom avanza contra JD Vance: ahora lo acusa de “vender su alma” por Donald Trump

El gobernador de California, Gavin Newsom, apuntó contra el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y lo acusó de ofrecer una imagen pública con intenciones políticas distinta a su verdadera identidad. El líder estatal lo definió como “una debilidad disfrazada de fuerza”.

Qué dijo Gavin Newsom sobre JD Vance, vicepresidente de EE.UU.

El demócrata del Estado Dorado asistió al show de Jack Cocchiarella, emitido el 1º de agosto, y señaló al republicano por modificar su postura frente al mandatario de EE.UU., Donald Trump.

“Vendió completamente su alma, se puso una máscara y su rostro terminó adaptándose a ella”, aseveró.

Gavin Newsom apunta contra JD Vance y sus políticas

Newsom hizo referencia a las críticas de JD Vance contra Trump en las elecciones previas a su mandato de 2016. Posteriormente, le mostró su firme apoyo y, en la actualidad, ocupa el cargo de la vicepresidencia estadounidense, al lado del republicano.

“No hay nada auténtico en este tipo. Ha estado en todos los lados de todos los temas”, advirtió el gobernador de California. Y alegó: “Él fue una de las voces líderes de oposición contra Donald Trump y fue bastante efectivo en ello. Se dio cuenta de lo que pasaba con este tipo desde temprano”.

En una entrevista reciente, el líder estatal demócrata señaló que, a pesar de que todos sus encuentros con el presidente republicano son cordiales, ambos comparten múltiples diferencias políticas.

Un claro ejemplo son las acciones migratorias, como la orden de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por parte de la administración federal, frente al intento de protección del gobernador de California con políticas santuario para la población migrante.

JD Vance se convirtió en un fuerte aliado de Donald Trump en su segundo mandato en EE.UU. CARLOS BARRIA - POOL

Estas discrepancias se extienden a JD Vance, que se convirtió en un fuerte aliado de Trump en el gobierno estadounidense.

Con respecto a las elecciones presidenciales que están previstas para 2028, Newsom destacó que el vicepresidente “es el ejemplo principal del heredero aparente del movimiento MAGA”.

Y advirtió: “Presten atención a eso, porque en nuestro partido hablamos mucho en este momento sobre rebranding, pero creo que también tenemos que enfocarnos en la imagen del Partido Republicano”.

En ese sentido, el líder estatal puntualizó: “¿Cómo tomamos a ese tipo [Vance] y reformulamos cómo la gente ve al movimiento conservador? No como: ‘Oh, queremos menos impuestos’, sino como ‘a esta gente no le importa una mi*** tu vida’“.

“Y ese será el rostro del Partido Republicano si no despertamos”, expresó.

El cruce entre Vance y Newsom por las protestas migrantes en California

A principios de junio, el vicepresidente y el gobernador estatal tuvieron un intercambio tenso con motivo de las concentraciones que se desarrollaron en Los Ángeles como reacción a los operativos migratorios del ICE en el territorio.

Newsom hizo referencia en su perfil de X a unas declaraciones de Trump y escribió el 9 de junio: “El presidente de Estados Unidos acaba de pedir el arresto de un gobernador en funciones”. Y añadió: “No me importa si eres demócrata o republicano, esta es una línea que no podemos cruzar como nación: es un paso inequívoco hacia el autoritarismo”.

El cruce entre Newsom y Vance en medio de las protestas migrantes en California X/@GavinNewsom

Vance respondió a la publicación del líder estatal y apuntó: “Haga su trabajo. Es todo lo que estamos pidiendo”. Pero Newsom no tardó en contestar: “Haga SU trabajo. No teníamos ningún problema hasta que Trump se involucró. Devolver el control a California“.