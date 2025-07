Gavin Newsom se ríe de Donald Trump por la polémica de los archivos de Jeffrey Epstein

El gobernador de California, Gavin Newsom, apuntó contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación a su vínculo con Jeffrey Epstein. El líder estatal resaltó la indignación de las últimas revelaciones sobre el caso en el ámbito político.

Qué dijo Gavin Newsom sobre la relación entre Trump y Jeffrey Epstein

En diálogo con Stephen Bartlett en su podcast Diary of a CEO, el demócrata habló sobre las fotografías publicadas recientemente del mandatario republicano y el magnate fallecido en prisión en 2019. “Lo único... es la pura verdad. Epstein y Trump eran cercanos”, puntualizó. Y continuó: “Lo eran. No fueron solo unas cuantas fotografías. Eran cercanos, es un hecho. Lo siento, Donald”.

Con respecto a los archivos de la investigación de tráfico sexual del caso Epstein, sobre los que la Comisión de Supervisión de la Cámara presentó una moción para la citación del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) el 23 de julio, el líder estatal afirmó que la administración federal “los utilizó” para obtener votos.

“Les mintieron entonces o les mienten ahora. Punto”, aseveró en la entrevista. Y siguió: “Alguien mintió sobre esto. Lo hicieron pasar por alto para conseguir votos y mintieron a la gente, la usaron. Y alguien debe rendir cuentas”.

El gobernador de California hizo referencia a la afirmación de Elon Musk, publicada en X el 5 de junio pasado y posteriormente eliminada, sobre que Trump aparecía en las listas de Epstein.

La publicación de Elon Musk donde habla del presunto vínculo de Donald Trump con Jeffrey Epstein X/@elonmusk

“Días después, no hay lista. Yo conozco desde hace años a la fiscal general Pam Bondi y ella no se mueve sin Trump. Si la despiden, ella es el chivo expiatorio”, apuntó. Y agregó: “O no hay archivos y lo inventaron todo el tiempo, o lo tratan de cubrir después”.

En cualquier caso, Newsom se mostró contento con el estallido de toda la polémica y la indignación que generó en el ala política. “Lo disfruto muchísimo. Esa fue mi voz como demócrata. Y espero que nuestro partido le dé mucha más importancia a esto”, señaló.

Donald Trump solicitó que se hicieran públicos ciertos archivos del caso Epstein Truth Social

Por su parte, el presidente republicano compartió una declaración el 17 de julio pasado al respecto en su perfil de Truth Social. “Basado en la ridícula cantidad de publicidad dada a Jeffrey Epstein, he pedido a la fiscal general Pam Bondi que produzca cualquier testimonio pertinente del Gran Jurado, sujeto a aprobación judicial”, escribió. Y cerró: “Esta estafa perpetuada por los demócratas debe terminar ahora mismo”.

Pero una jueza federal de Florida negó el pedido de la administración federal esta semana.

En tanto, Newsom expresó una frase tajante en la entrevista reciente: “Me preocupa nuestra democracia”. Y apuntó sobre el gobierno republicano: “Es posible que Trump pierda el poder, a menos que pueda manipular el juego”.

Newsom reveló la frase que Trump le dice en cada encuentro

Las tensiones políticas entre el gobernador de California y el presidente estadounidense abarcan una larga trayectoria. “Trump disfruta enfrentándose conmigo. Sé que se alimenta de eso”, alegó Newsom.

Pero sorprendió al revelar cuál es la frase que el mandatario republicano le dice al final de cada encuentro. “Todas nuestras conversaciones son increíblemente cordiales. Y siempre termina diciendo: ‘Si necesitas algo, llámame’, incluida la noche antes de que ‘federalizara’ la Guardia Nacional”, dijo.