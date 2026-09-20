Gavin Newsom celebra el Mes de la Herencia Hispana: “Los latinos son la fuerza impulsora de California”

El gobernador de California, Gavin Newsom, y su esposa, la primera dama Jennifer Siebel Newsom, difundieron un mensaje oficial en video con motivo del inicio del Mes de la Herencia Latina. El Poder Ejecutivo estatal rindió homenaje a las contribuciones de la comunidad hispana a través de una proclamación gubernamental.

Qué dijo Gavin Newsom sobre el rol de la comunidad

En el video compartido en sus redes sociales, Newsom destacó la importancia histórica y económica de la población hispana en el desarrollo de la jurisdicción. “Los latinos son la fuerza impulsora detrás de la potencia que es California”, afirmó.

El mensaje de Gavin Newsom a los latinos de California por el Mes de la Herencia Hispana

Asimismo, el gobernador resaltó la unión entre la identidad del territorio y el legado de las familias migrantes. “No hay California sin nuestra comunidad latina, su historia es nuestra historia”, sostuvo el mandatario demócrata.

Newsom abordó también las situaciones de discriminación que enfrentan diversos sectores de la población: “Muchas familias latinas e inmigrantes han sufrido ataques y las han hecho sentir no bienvenidas, pero escuchen esto de nosotros: son valiosas”.

A su vez, el mandatario valoró el aporte de múltiples generaciones a la fortaleza social de la región. “Generaciones de californianos latinos han hecho de California la fuerza que es hoy”, manifestó.

Las palabras de la primera dama Jennifer Siebel Newsom hacia los latinos

Siebel Newsom acompañó el mensaje institucional del gobernador y agradeció por su aporte cultural al estado. “Que regalo es vivir en un estado lleno de la cultura, la fortaleza y el amor latino”, declaró.

Además, la primera dama subrayó que el Estado Dorado “es mejor” gracias a la presencia de los hispanos. “Nuestro futuro es más brillante porque ustedes forman una parte importante”, agregó.

Finalmente, en simultáneo con el mandatario, ambios concluyeron el video con el mensaje final y felicitaciones para toda la comunidad. “¡Feliz mes de la Herencia Hispana, California!“, soltaron.

Cuándo se celebra el Mes de la Herencia Hispana en California

Newsom firmó una proclamación oficial el 14 de septiembre de 2026 para establecer la conmemoración estatal. La Secretaria de Estado, Shirley Weber, certificó el documento gubernamental que fija el perído de celebraciones.

El 14 de septiembre, Gavin Newsom proclamó el Mes de la Herencia Hispana en California X de Gavin Newsom

La resolución oficial determina que el Mes de la Herencia Latina transcurre del 15 de septiembre al 15 de octubre en todo el territorio californiano. La norma establece esta franja temporal para rendir tributo a las raíces hispanas de la población.

El texto de la declaración subraya que la comunidad latina dio forma al estado desde tiempos previos a su constitución formal como entidad soberana. Las autoridades señalan que la influencia hispana permanece en los idiomas, las costumbres y los valores colectivos.

La orden del Ejecutivo contempla partidas e inversiones en educación, cuidado infantil y programas escolares antes y después de clases.

Gavin Newsom rechazó el "odio" y los discursos negativos contra los latinos en California HEATHER DIEHL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La proclamación concluye con un rechazo al odio y a los discursos que intentan marginar a los integrantes de la comunidad.

De acuerdo con los últimos datos del Censo de Estados Unidos, el 41,2% de la población de California es latina o hispana.