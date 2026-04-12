Gavin Newsom celebra: el papel de California en la nueva misión de la NASA a la Luna

El gobernador de California, Gavin Newsom, celebró el regreso sano y salvo de los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA, que amerizaron el viernes en el océano Pacífico frente a la costa sur del estado, poco después de las 5 de la tarde. Ingenieros de la NASA y un equipo de la Armada de los Estados Unidos con base en la Base Naval de San Diego recuperaron tanto a la tripulación como a la nave espacial Orion. Esta nave fue trasladada de regreso al sur de California a bordo del USS John P. Murtha.

El nuevo hito de la NASA en la historia espacial de EE.UU.

La misión Artemis II representa la primera misión lunar tripulada de la NASA en más de 50 años y establece un récord histórico.

La mayor distancia recorrida por seres humanos desde la Tierra, con 252.756 millas antes de regresar con vida.

antes de regresar con vida. El viaje sienta las bases para futuros alunizajes y, en el largo plazo, para eventuales misiones tripuladas a Marte.

Gavin Newsom celebró el rol de California en la misión Artemis II

Gavin Newsom celebró el rol de California en la misión Artemis II

En un comunicado oficial, Newsom destacó que California fue pieza clave en el éxito de la misión. El estado aportó más de 16.000 trabajadores, 500 empresas privadas y tres centros de la NASA que participaron activamente en el desarrollo de la nave, la ingeniería y las operaciones:

Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) — Pasadena

— Pasadena Centro de Investigación de Vuelo Armstrong — Base de la Fuerza Aérea Edwards

— Base de la Fuerza Aérea Edwards Centro de Investigación Ames — Mountain View

“Aquí en California, nos enorgullece ser el punto de partida de la histórica misión Artemis II de la NASA, y nos enorgullece el papel que desempeñó nuestro estado para que esta misión fuera un éxito”, declaró el gobernador.

Gavin Newsom celebró el rol de los trabajadores de California en la misión Artemis II Imagen ilustrativa generada con IA

“El amerizaje de la tripulación frente a la costa de California representa un momento culminante y un motivo de inmenso orgullo” para los miles de trabajadores californianos involucrados.

Newsom también subrayó el significado más amplio del logro: “Artemis II representa un momento de unidad para todos nosotros aquí en la Tierra: nos demuestra que podemos aspirar a lo más alto y esforzarnos por un futuro mejor para todos”.

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Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.