Alimentos gratis en California hasta el 29 de mayo: dónde entregan comida esta semana de Memorial Day
Si bien varias oficinas y comercios no abrirán, más de 30 organizaciones continuarán con sus operativos de apoyo nutricional
Aunque el lunes 25 de mayo de 2026 será feriado nacional por Memorial Day, distintas organizaciones de California figuran con operativos de asistencia alimentaria durante esa semana. Hasta el viernes 29 de mayo habrá entregas gratuitas de comidas, despensas y productos frescos en ciudades como Los Ángeles, San Diego, San José, San Francisco y Sacramento. Antes de asistir, se recomienda verificar cada punto, ya que los horarios pueden cambiar por el feriado o por disponibilidad de alimentos.
Puntos de asistencia alimentaria en Los Ángeles durante la semana de Memorial Day
La ayuda alimentaria en el área angelina está coordinada por la ONG Los Angeles Regional Food Bank, entidad creada en 1973 para articular recursos comunitarios contra el hambre en el condado.
La organización trabaja mediante programas propios y una red de agencias asociadas distribuidas en distintas zonas. El organismo dispone de la herramienta “Find Food”, un buscador que permite localizar centros de entrega según ubicación y disponibilidad. Sobre la base de ese sistema se elaboró el relevamiento de espacios abiertos durante Memorial Day.
|Organización
|Horario de atención los lunes
|Dirección
|Teléfono
Long Beach Center for Economic Inclusion
Lunes de 10 hs a 12 hs
6509 Gundry Ave, Long Beach, CA 90805
562-336-1833
Los Angeles County Aging and Disabilities Department
Lunes de 14 hs a 16 hs
133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063
(323) 260-2801
Los Angeles County Aging and Disabilities Department
Lunes de 14 hs a 16 hs
1441 Santa Anita Avenue, South El Monte, CA 91733
(626) 575-5431
Los Angeles County Aging and Disabilities Department
Lunes de 14 hs a 16 hs
4716 E. Cesar Chavez Avenue, Los Angeles, CA 90022
(323) 260-2804
Los Angeles County Aging and Disabilities Department
Lunes de 14 hs a 16 hs
12915 Jarvis Avenue, Los Angeles, CA 90061
(310) 217-5650 / (323) 806-6163
Los Angeles County Aging and Disabilities Department
Lunes de 14 hs a 16 hs
769 W. Third Street, San Pedro, CA 90731
(310) 519-6091
Los Angeles County Aging and Disabilities Department
Lunes de 14 hs a 16 hs
15116 S. Atlantic Ave, Compton, CA 90221
(310) 603-7401
Los Angeles County Aging and Disabilities Department
Lunes de 14 hs a 16 hs
441 E. Carson St. Ste. L. Carson, CA 90745
(310) 217-7300
Los Angeles County Aging and Disabilities Department
Lunes de 14 hs a 16 hs
777 W. Jackman Street, Lancaster, CA 93534
(661) 726-4400
Los Angeles County Aging and Disabilities Department
Lunes de 14 hs a 16 hs
11640 W. Slauson Avenue, Whittier, CA 90606
(562) 699-9898
El Monte/South El Monte Emergency Resource Association
Lunes, martes, jueves y viernes de 11:30 hs a 13 hs
10900 Mulhall Street, South El Monte, CA 91731
(626) 444-7269
Eliza Shanks Homes Inc.
Lunes a viernes de 9 hs a 17 hs
13055 Weidner Street, Pacoima, CA 91331
(818) 335-1233
JFS/SOVA Community Food & Resource Program
Lunes a miércoles de 10 hs a 14:30 hs
16439 Vanowen Street, Van Nuys, CA 91406
(818) 988-7682
JFS/SOVA Community Food & Resource Program
Lunes a jueves de 10 hs a 13:30 hs
8846 W. Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035
(818) 988-7682
La institución informó que distribuyó más de 2 mil millones de libras de productos desde su creación y señaló que el 96% de sus ingresos se destina directamente a programas de ayuda.
La red de distribución alimentaria en San Diego para el Memorial Day
En el condado de San Diego, las entregas están organizadas por Feeding San Diego, organización sin fines de lucro integrada a la red Feeding America. La institución explicó que opera mediante sitios propios y una red de casi 200 socios comunitarios.
La plataforma “Food Map” permite encontrar despensas y comedores gratuitos mediante código postal. A partir de ese localizador se identificaron los centros que permanecerán activos durante la semana del feriado.
|Organización
|Horario
|Dirección
|Teléfono
Third Avenue Charitable Organization
16 hs a 17 hs
1420 Third Avenue, San Diego, CA 92101
619-235-9445
Special Delivery
11 hs a 13.30 hs
4021 Goldfinch Street, San Diego, CA 92103
(619) 297-7373
City Heights Assembly of God
13 hs a 15 hs
3737 Wightman Street, San Diego, CA 92105
619-471-4809
Faith Tabernacle
15.30 hs a 18 hs
3666 Madison Avenue, San Diego, CA 92116
619-282-3044
Feeding San Diego indicó que distribuyó más de 37,4 millones de libras (16,96 millones de kilogramos) de alimentos entre julio de 2024 y junio de 2025. A su vez, precisó que el 90% de los productos entregados provienen de programas de rescate de excedentes alimentarios.
¿Qué centros seguirán operativos en San José y Silicon Valley?
La red en Santa Clara y San Mateo funciona bajo la coordinación de Second Harvest of Silicon Valley. La entidad afirmó que distribuye productos mediante casi 400 organizaciones asociadas y más de 900 puntos de atención en esa zona. La asociación también cuenta con un sistema de búsqueda para localizar despensas y comedores según la ciudad y el tipo de entrega.
|Organización
|Horario
|Dirección
Service League of San Mateo County
8 hs a 17 hs
727 Middlefield Rd., Redwood City, CA 94063
SVDP de SMC
9 hs a 11 hs
50 N. B Street, San Mateo, CA 94401
The Salvation Army – Emmanuel House
17.15 hs a 18 hs
405 N. 4th St., San Jose, CA 95112
Downtown Food Closet de Palo Alto
10 hs a 14.30 hs
425 Hamilton Avenue, Palo Alto, CA 94301
Lighthouse Food Rescue and Distribution
12 hs a 17 hs
309 North 17th Street, San Jose, CA 95112
El Service League of San Mateo County, Downtown Food Closet of Palo Alto y Lighthouse Food Rescue permiten a los asistentes elegir y embolsar sus propios productos. Por otro lado, SVDP of SMC y The Salvation Army ofrecen comidas listas para consumir, tanto para llevar como para comer en el lugar.
Los centros gratuitos habilitados en San Francisco
En San Francisco, los operativos están articulados por la San Francisco Human Services Agency junto con el San Francisco-Marin Food Bank y distintas organizaciones barriales. El sistema utiliza un directorio digital para hallar comidas y despensas gratuitas en toda la ciudad.
|Organización
|Horario
|Dirección
Glide Foundation
8 hs a 9 hs / 11.30 hs a 13 hs / 16 hs a 17 hs
330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
Mother Brown’s Dining Room
7 hs a 9 hs / 17 hs a 19 hs
2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
St. Anthony’s Dining Room
7 hs a 8 hs / 10 hs a 13.30 hs / 14 hs a 15 hs
121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
District 10 Community Market
13 hs a 18 hs
5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
La San Francisco Human Services Agency señaló que más de 225 mil residentes acceden cada año a más de 60 programas y servicios esenciales mediante su red comunitaria. La agencia indicó que cuenta con 2400 trabajadores y nueve centros de atención distribuidos en la ciudad.
¿Qué centros gratuitos seguirán abiertos en Sacramento?
La asistencia en Sacramento está coordinada por el Sacramento Food Bank & Family Services, fundado en 1976 para asistir a personas con inseguridad alimentaria en el condado. La agrupación indicó que actualmente funciona como el banco de alimentos regional más grande de la ciudad y que trabaja junto con una red de 112 organizaciones asociadas para distribuir productos nutritivos y apoyo comunitario.
|Organización
|Dirección
|Teléfono
Union Gospel Mission
400 Bannon Street, Sacramento, CA 95811
916-447-3268
Neighbor Program
3230 Broadway, Sacramento, CA 95817
916-642-9933
Wellspring Women’s Center
3414 4th Ave, Sacramento, CA 95817
916 454-9688
Shiloh Baptist Church
3565 9th Avenue, Sacramento, CA 95817
916-664-3850
South Sacramento Interfaith Partnership
5625 24th Street, Sacramento, CA 95822
916-428-5290
St. Philomene
2428 Bell Street, Sacramento, CA 95825
916-481-7113
