Gavin Newsom reaccionó al nuevo mapa congresional aprobado en Carolina del Norte que favorece a Trump: “Repugnante”

Gavin Newsom criticó con dureza la aprobación del nuevo mapa congresional en Carolina del Norte, que fue impulsado por los legisladores republicanos para ampliar su mayoría en el Congreso y que representa una clara victoria política para la administración Donald Trump. En sus redes sociales, el gobernador de California cuestionó a los representantes que le dieron luz verde al rediseño de los distritos electorales y los acusó de actuar de modo servil ante al presidente de Estados Unidos. “Repugnante”, arremetió.

Nuevo mapa del Congreso de Carolina del Norte: su impacto electoral

El Senado estatal de Carolina del Norte aprobó este martes un nuevo diseño del mapa del Congreso con el objetivo de sumar un escaño más para el Partido Republicano en la Cámara de Representantes federal. La iniciativa se enmarca en la estrategia impulsada por Trump para reforzar su mayoría legislativa en las elecciones de medio término del próximo año.

Trump logró que Carolina del Norte modifique sus mapas de distritos, lo que podría darle una banca republicana adicional el año próximo

El plan, presentado por legisladores aliados a Trump, recibió luz verde en el Senado y se espera que obtenga la aprobación definitiva de la Cámara baja antes del fin de la semana, según informó The Washington Post.

De acuerdo a la legislación estatal, el gobernador Josh Stein, del Partido Demócrata, no tiene la facultad de vetar el proyecto. Esto deja a los demócratas con una única alternativa: presentar una demanda judicial para intentar frenar su entrada en vigor.

Los analistas consideran que el nuevo mapa podría alterar significativamente la representación política del estado, ya que los republicanos actualmente controlan diez de los 14 distritos. Con el cambio, podría alcanzar 11.

De esta manera, Carolina del Norte se alinea con las medidas adoptadas recientemente en Texas y Missouri, que también modificaron los límites electorales para consolidar mayorías conservadoras en el Congreso nacional.

La dura reacción de Newsom al rediseño al mapa congresional en Carolina del Norte

Tras conocer la noticia de la aprobación del nuevo mapa distrital de Carolina del Norte, Newsom publicó un fuerte descargo en sus redes sociales. El gobernador californiano apuntó sus dardos contra los senadores republicanos por obedecer la estrategia trazada por el presidente.

Newson descargó su enojo contra los senadores republicanos de Carolina del Norte en su cuenta de X X: @gavinnewsom

“No se puede aprobar un presupuesto, pero sí un mapa manipulado. No pueden pagar a sus profesores, pero pueden hacer lo que les ordene Trump“, posteó en su cuenta de X.

Sus cuestionamientos no terminaron allí. También acusó a los legisladores opositores de “arrodillarse ante su querido líder” en busca de un beneficio para el Partido Republicano en los comicios de medio término del 2026, una actitud que catalogó como una “repugnante exhibición de partido por encima del país”.

Nuevo mapa de distritos en Carolina del Norte: una maniobra impulsada por Trump y sus aliados

El rediseño del mapa responde a una estrategia nacional promovida por Trump para fortalecer la presencia republicana en distritos clave. Según informó The New York Times, una semana antes, los líderes legislativos Phil Berger, del Senado, y Destin Hall, de la Cámara de Representantes estatal, habían adelantado en un comunicado conjunto su intención de “proteger la agenda del presidente” y “salvaguardar el control republicano del Congreso”.

La semana pasada, el presidente había celebrado en sus redes sociales la decisión de los legisladores estatales de aprobar la iniciativa, al afirmar que el nuevo mapa le “dará a la fantástica gente de Carolina del Norte la oportunidad de elegir a otro republicano MAGA” en 2026. En la red social Truth Social, Trump consideró el resultado como una “gran victoria para Estados Unidos”.

Trump había celebrado anticipadamente el triunfo de su estrategia en Carolina del Norte Truth Social: @realdonaldtrump

Las críticas demócratas y las acusaciones de “manipulación” por el avance del nuevo mapa congresional en Carolina del Norte

Durante el debate legislativo, la senadora demócrata Lisa Grafstein calificó el rediseño como una maniobra abiertamente partidista. “Aunque la gente se frote los ojos y se revise los oídos con incredulidad, es bueno que no se intente engañar a nadie sobre este punto”, expresó. Según The Washington Post, calificó la decisión como “manipulación de distritos electorales”.

También su colega Val Applewhite advirtió que la nueva distribución perjudica a las comunidades afroamericanas. “Al desmantelar este distrito, los republicanos no solo están redefiniendo las líneas, sino que también están borrando la historia, silenciando voces y dándole la espalda a décadas de progreso”, sostuvo.

En concreto, el cambio más relevante afecta al Primer Distrito Congresional, donde se eliminaron varios condados de mayoría afroamericana y se sumaron zonas rurales de tendencia conservadora. Esa modificación amenaza la banca del demócrata Don Davis, quien vería pasar su distrito de una leve ventaja de tres puntos a favor de su partido a una diferencia de 11 puntos en beneficio de los republicanos.