Como en California: opositores a Gavin Newsom buscan imitar su llamado a votar, pero ahora en Carolina del Norte
La propuesta fue presentada como una respuesta directa al llamado del presidente de EE.UU., Donald Trump
En una estrategia que busca replicar la iniciativa de Gavin Newsom en California, los legisladores republicanos de Carolina del Norte decidieron impulsar una nueva votación para redibujar el mapa de distritos de la Cámara de Representantes federal. La propuesta fue presentada como una respuesta directa al llamado del presidente Donald Trump, quien pidió a los congresos estatales republicanos de todo Estados Unidos actuar para “anular los esfuerzos de redistribución demócratas”.
La maniobra republicana para modificar el mapa electoral de Carolina del Norte
El pasado lunes 13 de octubre, los principales líderes republicanos de Carolina del Norte informaron que llevarán a votación la próxima semana un nuevo diseño del mapa electoral del estado. Según reportó Politico, la decisión surgió en un contexto de enfrentamientos partidarios en varios estados que buscan asegurarse ventajas en los comicios legislativos de 2026.
La iniciativa tiene como antecedente el mapa aprobado en 2023, con el cual los republicanos obtuvieron diez de los 14 escaños en la Cámara de Representantes en las elecciones de 2024. Bajo la versión anterior, utilizada en 2022, la distribución había sido más equilibrada, con siete bancas para cada partido.
El nuevo plan apuntaría a reforzar la mayoría republicana y, potencialmente, arrebatar una banca demócrata más. El distrito más vulnerable es el 1.º, que hoy cuenta con la representación del demócrata Don Davis, quien obtuvo su reelección por un margen inferior a los dos puntos porcentuales.
Esa zona, que abarca más de 20 condados del noreste, podría modificarse levemente para favorecer a un candidato republicano en un año de fuerte voto conservador. Sin embargo, la medida podría también debilitar otros distritos hoy controlados por legisladores del propio Partido Republicano.
El presidente de la Cámara estatal, Destin Hall, justificó la acción al asegurar que se trata de una respuesta a la “demanda del presidente Trump para asegurar una representación justa”, según consignó Politico. “Trump ganó un mandato claro de los votantes de Carolina del Norte y del resto del país, y lo defenderemos dibujando un distrito republicano adicional”, enfatizó.
El modelo de California y el papel de Gavin Newsom en la lucha por los mapas electorales
El enfrentamiento por la redistribución de distritos no se limita a Carolina del Norte. La pugna comenzó meses atrás en Texas, cuando Trump instó a las legislaturas estatales controladas por el Partido Republicano a modificar sus mapas para asegurar más bancas en el Congreso. Los legisladores texanos aprobaron un nuevo esquema tras superar un boicot demócrata, que le dio al partido la posibilidad de ganar hasta cinco escaños más.
Esa ofensiva desató una reacción en cadena. En California, los demócratas siguieron el ejemplo y aprobaron un plan de redistribución propio, diseñado para incrementar su representación en cinco distritos adicionales. El gobernador Gavin Newsom impulsó activamente la propuesta, que aún requiere aprobación de los votantes en noviembre.
Su protagonismo provocó el enojo de los republicanos de otros estados. En Carolina del Norte, el líder del Senado estatal, Phil Berger, apuntó directamente contra el mandatario estatal californiano al anunciar la sesión de octubre en la que se votará el nuevo mapa. “Tomaremos el relevo de Texas para asegurarnos de que Gavin Newsom no decida la mayoría en el Congreso”, declaró.
La respuesta de Newsom llegó a través de su cuenta en la red social X, donde calificó a Berger como “otro perro faldero republicano” y acusó al partido opositor de “amañar las elecciones y tratar de encubrirlo con mentiras”.
